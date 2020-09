Chci prsa desítky, mířím do Hollywoodu, říká česká Barbie Jiráčková

„Mám jediný chirurgický zákrok a to jsou prsa. Nyní mě čeká reoperace. Teď mám implantáty 450 a 500 mililitrů, v každém ňadru jiný. Jsou to prsa velikosti osm. Při příští operaci by to už mohly být desítky,“ popsala Gabriela Jiráčková v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.



Česká Barbie o sobě tvrdí, že kromě prsou podstoupila zatím jen samé menší zákroky. „Mám takzvanou jaw line, což jsou výplně hran tváří podle vzoru herečky Angeliny Jolie. Plánuji také rhinoplastiku, což je korekce nosu,“ vysvětluje.

„Z neinvazivních zákroků chci také takzvané foxy eyes, někdo tomu říká i cat eyes. To je vlastně povytažení kůže v oblasti vnějších koutků očí, díky čemuž vznikne protažený kočičí tvar oka. Chci také lift lip, trvalé zvětšení rtů. Nad rtem se udělá malý řez, trochu se to povytáhne a ret se opticky zvětší,“ říká Jiráčková, které je líto, že ji mnoho lidí vnímá jen jako prvoplánovou krásku a pochybuje o její inteligenci.

„Mrzí mě, že lidé už nevidí dál za můj vzhled. Snažím se jejich předsudky vyvrátit tím, jak mluvím a píši. Nevyjadřuji se jen na téma vzhled. Ale předsudky lidé asi vždy měli, mají a mít budou,“ míní blondýna, která prý v minulosti studovala operní zpěv.

„Zpívala jsem a vystupovala. Bylo to v podstatě to, co jsem v životě chtěla dělat. Když pak přišla má image Barbie, šlo to všechno do ústraní. Teď chystám se zpěvem comeback,“ přibližuje Jiráčková své plány do budoucna.



Gábinin přítel, se kterým je už čtyři a půl roku, o své partnerce rád mluví jako o svém projektu. „Cílem projektu je zkusit, zda je reálné se takto z Prahy a ze srdce Evropy dostat až na pomyslný vrchol showbyznysu do Hollywoodu a vytvořit světovou zpěvačku, takzvanou zpívající Barbie,“ plánuje architekt Max.

Pár se seznámil, když za sebou ještě Gábina neměla žádnou plastickou operaci. „První jsem s tím nápadem kosmetických úprav přišel já, dodal jsem jí tu potřebnou odvahu. Já sám mám plastiku horní čelisti kvůli zubům, plastiku nosu, se kterou nejsem spokojený, a plastiku kolene,“ popisuje architekt.

„Chtěla jsem to také, ale říkala jsem si stále proč spravovat něco, co se ještě nerozbilo. Max říkal, ať se toho nebojím,“ dodává Gabriela Jiráčková. Ta se momentálně živí převážně reklamou na Instagramu a je také ambasadorkou několika estetických klinik, kosmetických salónů, butiků a firem.