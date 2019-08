Faye Dunawayová přišla o hlavní roli poté, co profackovala člena týmu

Faye Dunawayová (78) přišla o hlavní roli v divadelním představení Tea at Five. V chystaném „one woman show“ měla ztvárnit postavu herecké ikony Katharine Hepburnové. Poté, co uhodila jednoho z členů týmu, se s ní ale produkce rozloučila.