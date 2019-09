Nejtěžší bylo naučit se být sama, říká o modelingu Denisa Dvořáková

„Modelingové soutěže se za léta změnily. Potvrzují to sociální sítě. Je to úplně jiný svět, než jsem zažila já před třinácti lety. Měla jsem klasický telefon, který jsem používala jen na to, abych zavolala bookerovi, co kde mám. Ne abych si stíhala všechno ještě fotit, komentovat a tyto věci, které se dějí teď,“ přiznala modelka. „Nevím, jestli je to těžší, ale je to jiné. Sociální média umí tu práci ulehčit, ale pro holky je v dnešní době těžší se udržet na nějaké modelingové úrovni.“

Mladí modelové a modelky by podle Denisy Dvořákové měli pamatovat na to, že sociální sítě jsou jejich prezentací. Je dobré proto přemýšlet nad tím, co zveřejní.

„Tam se ukáže opravdu všechno, i soukromí, které tam podle mě vůbec nemá spadat. Mělo by se to pohybovat jenom okolo modelingu. Ale už je to tak nastavené. Modelky a modelové by si měli určitě dávat pozor, co na jakoukoliv sociální síť dávají,“ říká. „Když prezentují například zdravý životní styl jako inspiraci pro druhé, tak to je super. To bych sama doporučovala.“

Denisa Dvořáková je přesvědčená, že každá modelka občas uvažuje nad tím, že by s modelingem sekla.

„Pro mě je to ale věc, kterou dělám od patnácti let a je to práce jako každá jiná. Přinesla mi něco dobrého i špatného, ale nelituji,“ uvedla. „Musela jsem se naučit být sama, při cestování i na hotelu. Mám velkou rodinu a vždycky jsem byla obklopena lidmi, pak se to při tom cestování změnilo, takže právě to bylo pro mě nejtěžší.“

Přestože je modelka už několik měsíců rozvedená, letošní léto podle ní patřilo mezi nejlepší. Snažila si ho maximálně užít.

„Byla jsem na lodi v Chorvatsku, na Rujáně se svým pejskem, za tetou v Holandsku,“ prohlásila s tím, že i když nabídek na rande není málo, zatím si nikdo nezískal znovu její srdce. „Jsem taková, že když opravdu nemám zájem, tak to všichni vycítí. Snažím se ale působit úplně normálně, nemusím chodit na večeři do té nejlepší restaurace. Myslím, že pro jakoukoliv dívku je těžké najít toho správného partnera, nejen pro modelku.“