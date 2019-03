Na Kladensku se srazila sanitka s autem, pro řidičku letěl vrtulník

Při dopravní nehodě se srazilo osobní auto jedoucí ve směru do Loun s protijedoucí sanitkou. V osobním autě seděla šestadvacetiletá řidička a dítě.

„Vlivem nárazu těchto dvou vozidel došlo ještě ke střetu s jedním osobním vozidlem a k poškození nákladního vozidla. V těchto dvou vozidlech nedošlo k žádnému zranění osob. Celkem vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“ informovala kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

„Sanitka byla ústecké záchranné služby a převážela pacienta do pražské nemocnice. Toho jsme převzali a do nemocnice ho převezli. Naši záchranáři ještě ošetřili vážně zraněnou ženu, kterou letecky přepravili do střešovické nemocnice,“ informovala mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová s tím, že do motolské nemocnice ještě odvezli na dovyšetření dítě.

Podle Šteinerové nezjistili ani u řidičky osobního auta, ani u řidiče sanitky přítomnost alkoholu v dechu.

Policie v rámci šetření v místě omezila provoz a dopravu řídila kyvadlově. Co bylo přesnou příčinou nehody, je v šetření.