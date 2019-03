Průmyslník Strnad je krok od ovládnutí Vítkovic, věřitelé schválili plán

Po jeho dokončení se firma ovládající někdejší Mostárnu a Kotlárnu stane součástí společnosti Vítkovice Energetické strojírenství (VES) patřící právě Jaroslavu Strnadovi, zakladateli společnosti Czechoslovak Group.

Ta ovládá například kopřivnickou Tatru nebo leteckou opravnu Job Air Technic v Mošnově.

„Jsme rádi, že soud schválil reorganizaci, a to relativně rychle,“ komentoval rozhodnutí věřitelské schůze Andrej Čírtek, tiskový mluvčí investora Jaroslava Strnada.

„Když jsme začali investovat do udržení výroby ve Vítkovických strojírnách, podnik nevyráběl a zaměstnanci byli na odchodu. Teď podnik funguje a díky rozhodnutí o reorganizaci může lépe shánět zakázky a jednat s partnery. Otvírá to cestu k jeho stabilizaci, ale ještě rozhodně není vyhráno,“ dodal.

Po dokončení reorganizace Vítkovických strojíren by měl do společnosti VES majetkově vstoupit také Martin Ulčák, který už v minulosti od Vítkovic koupil Hutní montáže a vstoupil i do společnosti Vítkovice Gearworks.

Hlavním majetkem společnosti Vítkovická strojírenská jsou budovy a stroje někdejší Mostárny a Kotlárny vítkovického Závodu 6, pozdější společnosti Vítkovice Power Engineering.

Ta se před několika lety dostala do problémů kvůli zakázce na stavbu turecké elektrárny Adularya a v podstatě odstartovala rozpad vítkovického impéria Jana Světlíka.

Dluží zhruba 320 milionů korun

Haly a stroje společnosti Vítkovice Power Engineering od insolvenčního správce v září 2017 koupila společnost Taxton Property a podnik přejmenovala na Vítkovické strojírny.

Nová firma se ale rychle dostala do problémů. Mateřská společnost Vítkovice napadla prodej u soudu a noví majitelé nedokázali financovat provoz podniku. Ten se tak dostal do insolvence, z níž má vyjít právě díky schválenému reorganizačnímu plánu.

Ten pomáhá financovat právě Strnadova společnost VES. Svým věřitelům společnost Vítkovické strojírny dluží zhruba 320 milionů korun.

Dostanou se ale jen k malé části peněz. Podle insolvenčního plánu mají zajištění věřitelé, společnost Harvestino s pohledávkou 54 milionů korun a společnost Finpen, která v insolvenčním řízení požaduje vrácení 2,4 milionu korun, dostat zpět celou pohledávku, nezajištění věřitelé ale získají jen zlomek dlužných peněz, podle plánu by měli získat 0,31 až 1,06 procenta z dlužné částky.

V nejbližších dnech by mělo padnout také rozhodnutí o přijetí reorganizačního plánu stěžejní vítkovické firmy, společnosti Vítkovice Heavy Machinery. Pokud by byl úspěšný, získal by v ní Jaroslav Strnad 51procentní podíl.