Akvabely sní o Tokiu. Aby je nezaskočil covid, trénují na soutěž dvojic ve třech

Odplavat pár bazénů, odmaturovat, složit zkoušky na vysoké a šup zpět do vody. Brněnské umělecké plavkyně pod vedením pětinásobné olympioničky Soni Bernardové využívají každé příležitosti k přípravě na boj o blížící se sportovní vrchol v Tokiu. Všechno se podřizuje tréninku, protože díky ročnímu posunu akce může mladičká sestava ve složení Karolína Klusková, Aneta Mrázková a náhradnice Lucie Alex Hrazdirová sbírat olympijské zkušenosti na přelomu juniorského věku.

Už za sedm týdnů se má nad Tokiem rozhořet olympijský oheň a na japonské hlavní město se upře pozornost sportovního světa. Přesto má ještě řada disciplín v kolonkách účastníků otazníky; kvůli koronavirovým opatřením čeká olympijská kvalifikace například cyklisty, moderní pětibojaře či právě akvabely.

Krasoplavkyně svedou souboj o Tokio už příští čtvrtek v Barceloně, kde je čeká závod o místa na olympiádě v rámci Světového poháru. „Teď je to pro nás akce roku, když tedy nebereme samotnou olympiádu, ta je samozřejmě ještě výš. Čeká nás ale opravdu tuhý boj. Za každý kontinent postoupí dva páry, do toho ještě vstupuje týmová soutěž, protože každý kvalifikovaný tým má jistou účast i ve dvojicích. Počet míst se navíc zredukoval z 24 párů na dvaadvacet. Bude to na krev, ale doufám, že děvčata zaberou a podaří se to ubojovat, nebo alespoň mít kvalifikační místo na dosah,“ věří svěřenkyním hlavní trenérka Bernardová.

Česká legenda synchronizovaného plavání připravuje rovnou trojici plavkyň pro případ pozitivního testu jedné z nich. „Není obvyklé, že je v párech secvičený tříčlenný tým. Pravidla to sice umožňují, ale ne každá země to zvládne dotrénovat na takovou úroveň. Díky tomu, že připravujeme děvčata i v juniorské kategorii, tak se to všechno sešlo a skloubilo v seniorce, což je naše velká devíza,“ vysvětluje Bernardová.

Pro pár tvořený Kluskovou a Hrazdirovou měly vrcholy sezony tvořit juniorské mistrovství Evropy na konci června na Maltě a poté juniorské mistrovství světa v kanadském Quebecu na konci srpna. Olympiáda jim tak částečně zamotala hlavy i plány, přesto o ni logicky chtějí zabojovat. „Vždycky je šance uspět a my ten boj nevzdáme, i kdyby měla být minimální. Popereme se o účast, a když to nevyjde, získáme alespoň zkušenosti,“ nevzdává se předem Mrázková.

Té program přípravy narušily zkoušky na fakultě sportovních studií, Kluskovou naopak vyrušila maturita, kterou v úterý úspěšně zvládla. „Oslavovat plánuji až po kvalifikaci, snad bude ještě víc důvodů k radosti,“ nenechá se vyvést z koncentrace Klusková.