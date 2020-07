Střídmost hry v Tokiu nespasí, říká muž, který propočítává olympiády

12:00 , aktualizováno 12:00

Než zbytečný boj do poslední chvíle, to radši čestný ústup za cenu menších ztrát. Takové rady se v byznysu neposlouchají snadno – a do Japonska se nesou s téměř zlověstným tónem. Příští týden měla odstartovat olympiáda v Tokiu, pandemie koronaviru jí ale vystavila historicky bezprecedentní roční odklad. Ale co bude za rok?