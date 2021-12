Pod vlajkou Jamajky do Pekingu. Jsi naprostý šílenec, slyší lyžařský exot

Jamajka už pár olympijských „exotů“ představila. A po slavných bobistech, skikrosaři a skeletonistovi nabízí další příběh, kterého se chytla světová média.

Alexander se v těchto dnech snažil získat potřebné body na závodech v Černé Hoře i v konkurenci lyžařů z Maroka, Ghany či Východního Timoru, které žene podobná motivace.

Rodák z Londýna prý propadl nové vášni při dovolené v Kanadě. „Šel jsem lyžovat sám, bez instruktora. Vybral jsem si zelenou sjezdovku (nejsnazší) a během jízdy jsem skončil asi sedmadvacetkrát na zemi. Jezdil jsem pak pořád dokola a na konci toho prvního dne jsem to zvládl asi se sedmi pády. Bral jsem to jako pokrok. Stala se z toho pro mě posedlost,“ vyprávěl jamajský závodník v rozhovoru pro agenturu AFP. Za poslední dva roky prý strávil na lyžích dohromady přes 450 dní.

Benjamin Alexander

Jako fanoušek vyrazil na minulou olympiádu do Pchjongčchangu, tehdy ještě ambice na vlastní účast pod pěti kruhy nepociťoval. K závodění ho postrčily rady bývalého amerického lyžaře Gordona Graye.

„Vzal mě stranou a říkal: Benji, řeknu ti, co vidím. Tvoje technika je naprosto otřesná, nikdy jsem nic horšího neviděl. Ale říkals, že jsi lyžoval jen 25 dní a měl jsi jen dvě lekce. Samozřejmě, že se to nenaučíš jen osmózou, ale nikdy nedokážu pochopit to, jak se mnou držíš krok. Jsi naprostý šílenec, nemáš strach. Když se nebojíte, máte napůl vyhráno. Pomohl mi pochopit, že když se tomu budu skutečně věnoval, můžu se tomu přiblížit. Od té doby je to pro mě mise téměř na plný úvazek,“ líčil v rozhovoru s BBC.

Ví, že nebude schopen nikdy čelit elitním závodníkům, ale chce inspirovat k lyžování další zástupce podobně malých zemí z teplých krajin. „Jde o to se zúčastnit a motivovat příští generace,“ prohlásil Alexander.