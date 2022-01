Toto je nový nejvýkonnější ohebný mobil. Cena bude vysoká

Honor se pomalu, ale jistě vzpamatovává z krize, která nastala v roce 2019, kdy mu kvůli vzájemným vztahům s výrobcem Huawei byl odepřen přístup ke službám Googlu. Honor je nyní už samostatnou značkou a může dál s Googlem spolupracovat i vrátit se na globální trh. Nyní představil svůj první ohebný model, Magic V, který má formu podobnou jako třeba Samsung Z Fold 3.

Toto prémiové zařízení se může pochlubit velkým vnějším OLED displejem s úhlopříčkou 6,45 palce a poměrem stran 21:9, rozlišením 1 080 × 2 560 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. V zavřeném stavu tedy bude mít tvar běžného smartphonu, jen s o něco tlustším tělem. Když se ovšem rozloží, tak je naopak extrémně tenký (6,7 mm). Telefon váží 290 gramů.

Po otevření skládacího mechanismu se odhalí velký 7,9palcový ohebný displej. Tento panel je také typu OLED a jeho rozlišení je 1 984 × 2 272 pixelů. Nechybí průstřel pro selfie kamerku. Drobným kompromisem je 90Hz obnovovací frekvence, ovšem i tak je to stále jeden z nejlepších ohebných displejů na trhu. Honor slibuje i minimální rýhu v místě ohybu, ovšem na verdikt si raději počkáme, až telefon uvidíme.

Předností nového honoru má být každopádně jeho procesor. Je to totiž jeden z prvních telefonů, které dostanou do výbavy nejmodernější Snapdragon 8 Gen1, který pak výrobce doplní 12 GB operační paměti. Mezi ohebnými modely půjde zkrátka o nejsilnější mašinu, tedy alespoň do doby, než konkurence zareaguje. Telefon bude disponovat buď 256 nebo 512GB úložištěm pro data.

Další vlastností, na kterou Honor sází, je fotoaparát. Na zádech telefonu najdete tři snímače, každý má rozlišení 50 Mpix. U dvou je jejich princip jasný: standardní (f/1,9) a širokoúhlý (f/2,2, 120 stupňů) záběr. Třetí 50Mpix senzor je ovšem tak trochu hádanka, výrobce jeho funkci neupřesnil a půjde nejspíše o typ pomocného senzoru pro zpracování světla či lepší ostření.

Co se výdrže týče, disponuje Honor Magic V 4 750mAh baterií s možností rychlého 66W nabíjení. Na míru ohebnému displeji je také vylepšené uživatelské prostředí, například kontinuitou používání aplikace na vnitřním displeji poté, co jste ji zapnuli na vnějším. Jde o uživatelské rozhraní Magic UI 6, které je postavené na základech Androidu 12.

Tento model se začne prodávat nejprve na domácím čínském trhu, a to ve třech barevných variantách: černé, stříbrné a tmavě oranžové. Cena bude začínat na 9 999 čínských jüanech (necelých 34 tisících korun bez daně), takže předpokládáme cenu okolo 40 tisíc na globálním trhu. Zda se na něj Honor Magic V podívá, zatím jasné není, dostupnost by měl Honor případně odhalit později.