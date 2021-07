Konec jedné éry: Minnesota vyplatila své hvězdy Pariseho a Sutera

Parise odehrál v poslední sezoně včetně play off 49 utkání a připsal si 21 bodů za devět branek a 12 asistencí. V barvách Wild má na kontě 400 bodů (199+201) z 558 duelů základní části. Díky 37 bodům (16+21) ze 44 startů se stal klubovým rekordmanem v play off.

Celkem už nasbíral Parise v NHL v dlouhodobé fázi 810 bodů (393+417) v 1060 utkáních a přidal 80 bodů ze 105 zápasů vyřazovací fáze.

Suter nechyběl ani v jednom z 56 zápasů zkrácené základní části, dal tři góly a přidal 16 asistencí. Na jeden gól nahrál i v sedmi startech v play off. Za klub odehrál dohromady 656 utkání dlouhodobé části a zaznamenal 369 bodů (55+314). Ze 42 utkání play off vytěžil 17 bodů (2+15). Celkem má na kontě v základní části NHL 1198 startů a 607 bodů (93+514), v 88 duelech play off posbíral 31 bodů (6+25).

Oba hráči zanechali v klubu výraznou stopu a měli podíl na tom, že Minnesota od jejich příchodu postoupila do vyřazovacích bojů o Stanley Cup osmkrát za devět sezon. Nikdy za tu dobu ale nepřekročila druhé kolo. Letos vypadla po porážce v klíčovém sedmém utkání už v prvním kole s Vegas.

„Zach s Ryanem byli v posledních devíti letech důležitou součástí úspěchů Wild a my jim budeme vždy vděční za to, jak k nim přispěli. K tomuto obtížnému rozhodnutí nás vedlo více faktorů, ale tím hlavním je snaha přebudovat soupisky se zaměřením na hlavní cíl, jímž je vyhrát konečně Stanley Cup,“ řekl generální manažer Bill Guerin.