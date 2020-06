Nominace na Mastertonovu trofej mě překvapila. A potěšila, říká Kempný

V širší nominaci na trofej Billa Mastertona jsou zástupci všech 31 klubů, z nich vzejde finálová trojka.



„Překvapilo mě, že jsem se v tom seznamu objevil, ale mám z toho velkou radost. Na rovinu říkám, že hokeji dávám maximum každý den. Miluju to, baví mě to. A potěší, že si toho někdo všimne,“ řekl Kempný ve čtvrtek na charitativním fotbalovém zápase.

Pracovat na kondičce nepřestal ani během pauzy vynucené pandemií koronaviru. „Hlavně na nedostatcích, co s nohou přetrvávají,“ vysvětluje. Tu si poranil loni v březnu po potyčce s Cendricem Paquettem z Tampa Bay. Ztratil rovnováhu a přisedl si levou nohu. Stehenní svaly se utrhly.

Pro iDNES.cz nedávno popisoval, jak ho zranění dohnalo a on se v sezoně kvůli nedobrým výkonům propadal sestavou až na samou hranu. „Snažil jsem se víc naslouchat tělu, ale u mě je to těžké. Nesnáším pocit, že tomu nedávám sto procent,“ vyprávěl.

Koronavirová pauza se proto vlastně hodila. Za Washington Capitals odehrál v zatím přerušené sezoně 58 zápasů, další by měl přidat už natrénovaný v play off během prázdnin.

„Chodíme na led, cvičíme s kondičním koučem a hrajeme tenis, ten mě chytil. K tomu se věnuju rodině,“ říká 29letý obránce.

Snaze NHL sezonu dohrát za každou cenu rozumí. „Létají v tom velké peníze. Pořád tam visí různé otazníky, jak to bude, kdy do Ameriky odletíme... To samozřejmě není příjemné, navíc jsme tři čtyři měsíce bez hokeje. Na druhou stranu situace je pro všechny stejná. Svět je všude vzhůru nohama, to se nedá nic dělat,“ tvrdí.

Těšit ho může fakt, že Capitals patří zase po roce mezi největší favority v play off. „Všichni kluci budou čerství, budou nalítaní, takže co se týká těch šancí v play off, tam může vyhrát každý. Bude rozhodovat momentální forma. Jen si nevzpomínám, kdy jsem naposledy hrál bez diváků. Možná v dorostu,“ zamýšlí se.

Vyřazovací část by měla začít na konci července či začátku srpna, probíhat bude ve dvou vybraných městech. Jedním z favoritů je Las Vegas, druhé místo by mohlo být v Kanadě.

„Rozhodnutí musí pochopitelně udělat NHL, společně s našimi městy a provinciemi. Kanada je každopádně lize otevřená, pokud nebudou místní zdravotnické úřady proti,“ prohlásil v úterý kanadský premiér Justin Trudeau.