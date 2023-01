Show McDavida v Anaheimu. Překonal Pastrňáka a míří za rekordem století

Lemieux tehdy zakončil sezonu se 161 body, McDavid si v tomto ročníku drží bilanci 1,84 bodu na utkání. S programem o 82 zápasech by se tak dostal na 151, čímž by překonal 128bodového Nikitu Kučerova z roku 2019 - nejlepší zápis v jednadvacátém století.

Chybí mu jeden k pokoření osmdesátky, a to je přitom sezona jen těsně za polovinou.

V noci ze středy na čtvrtek přidal k asistenci i krásný, už 35. gól. Podařilo se mu to tak v nejkratším čase mezi aktivními hráči - ve 43. zápase. Překonal počiny Davida Pastrňáka z roku 2020 a Austona Matthewse z roku 2021, kteří potřebovali ke stejnému počtu branek o dva duely více.

Tentokrát byl navíc jeho gól vítězný, v jedenácté minutě zvyšoval na 3:1 na ledě Anaheimu. Edmonton nakonec vyhrál 6:2.

A ne, netrefil se z dorážky nebo náhodné střely. Gól si vypracoval sám, ačkoliv McDavid tvrdil po zápase něco jiného.

„Oba moji spoluhráči v lajně hráli skvěle. Dobře napadali a vybojovávali zpět kotouče. Yamamoto mě pak našel a já se snažil dostat do mezikruží. Anaheim brání osobně, takže pokud se zbavíte svého obránce, pravděpodobně se dostanete do šance,“ prohlásil.

Pokud bereme perfektní bekhendovou otočku okolo jednoho z nejlepších bruslařů v lize Trevora Zegrase a následnou přesnou střelu jako týmovou práci, tak ano, chvála spoluhráčů je na místě.

Podívejte se na parádní gól Connora McDavida proti Anaheimu:

„Dámy a pánové, show Connora McDavida v Anaheimu. Nikdy jsem neviděl takového hráče...,“ napsala na twitter po gólu dlouholetá opora Ducks Teemu Selänne.

Edmonton v utkání dominoval, tradičně se prosadily i další opory v čele s Leonem Draisaitlem a Ryanem Nugentem-Hopkinsem. Právě Oilers mají na soupisce jako jediný tým v NHL tři hráče s 50 a více body.

Jenže ačkoliv individuality Edmontonu nechybí, týmového úspěchu už se nemůže dlouhá léta dočkat. Stanley Cup naposledy slavil v roce 1990, loni se dostal do finále konference, kde nestačil na pozdějšího vítěze z Colorada.

Oilers mezi hlavní favority nepatří, aktuálně si drží osmou příčku v Západní konferenci, a zatímco v útoku válí, v obraně tápou. Z těch, co by nyní postoupili do play off, inkasují více branek jen Los Angeles Kings.

Ovšem nejlepší hráči na světě zkrátka mají za úkol vyhrávat, proto stále platí prohlášení McDavida z léta 2021: „Nyní je ten čas získat Stanley Cup.“