Trápení šampionů v NHL, chybí kapitán i góly. Musíme se zamyslet, říká hvězda

Most career goals by a player in Quebec Nordiques/Colorado @Avalanche franchise history (1979-80 to present):

625- Joe Sakic

456- Michel Goulet

380- Peter Stastny

375- Milan Hejduk

253- Nathan MacKinnon (Via tallying in Tuesday night's 5-4 loss to the Panthers)

252- Anton Stastny https://t.co/FDtLFfPPVT