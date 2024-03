Prostějov je srdcovka. Vybojuje trenér Janeček první finále?

Vedení klubu s ambiciózním šéfem Jaroslavem Luňákem odvolalo v listopadu po kolísavých výkonech kouče Martina Štrbu a vsadilo na Janečka, jenž dříve trénoval FrýdekMístek, Šumperk či Porubu.

Janeček na konci měsíce oslaví padesáté narozeniny. Nejlepší dárek? Postup do finále Chance ligy, které se v Prostějově ještě nikdy nehrálo. „Kdybych neměl s panem majitelem stejný pohled a vizi, nedostal bych tuhle příležitost,“ říká odhodlaně v rozhovoru pro iDNES.cz.

Už zítra (17.00) začíná Janečkův Prostějov čtvrtfinále play off na domácím ledě proti Zlínu, loňskému vítězi první ligy.

Jaký bude Zlín soupeř?

Není z čeho si vybírat. Sezona byla velmi vyrovnaná a každé mužstvo ukázalo, že je silné. Nám vyšel Zlín, bereme to tak, jak to je. Není to zkrátka ani dobře, ani špatně. Je to jen o tom, jak se dovedeme připravit. Nejde ani říct, kdo je favorit. Pro mě je totiž Zlín jeden z favoritů na celkový triumf v lize. Ale my jsme favorit z pohledu umístění po základní části. Budeme mít výhodu domácího prostředí.

Třetí místo po základní části je pro Prostějov velký úspěch, že?

Jednoznačně, je to taky historický milník, který tu ještě nebyl. Jsem rád, že jsme pod to s realizákem podepsaní. Podle mě je to neskutečný úspěch, který my i fanoušci doceníme až časem, až opadnou dojmy z play off. Pro nás to teď může být motor, který nás požene.

Kdyby Zlín získal o bod míň, měli byste ve čtvrtfinále derby s Přerovem.

To by asi bylo ještě vyhrocenější, než to bude. Ale ani Zlín není od Přerova daleko. Atmosféra bude velmi bouřlivá, oboustranně. Ale je pravda, že Přerov je samozřejmě pro fanoušky i pro nás v sezoně soupeř číslo jedno. Fanouškovsky by to asi bylo trošičku víc atraktivní.

Prostějovští fans patří k dlouhodobě nejlepším táborům v lize, letos ale návštěvy opadly.

Ano, i když jsem sem jezdíval jako soupeř, vnímal jsem prostějovské fanoušky jako nejbouřlivější a nejnápaditější. Jejich chorea jsou proslulá, vždy byla nádhera hrát před takovým publikem. Letos možná návštěvy trochu opadly, možná je to ekonomickou situací ve státě, možná našimi kolísavými výkony. Nebylo to letos tak hlučné, ale když přijel Zlín, Přerov nebo někdo z horních pater, byl hukot. Pro nás je to příslib, že nás fandové nadále budou podporovat a že v play off budou naším šestým hráčem. Hrozně se na to těšíme. Historie hovoří jasně: Uměli být jedni z nejlepších.

Fanoušci hokejistů Prostějova.

Není svazující, že kouč, který přijde v průběhu sezony, má za cíl prvoligové finále?

Tlak jsme cítili celou sezonu, jsme zvyklí. Před sezonou klub vyhlásil velké vize a cíle, ale průběh ročníku nebyl jednoduchý. Přiznám se, že občas jsme tlak cítili velký, což někdy bylo i na škodu. Na druhou stranu máme řadu zkušených hráčů, měli by se umět porvat s tím hrát pod tlakem. My se budeme snažit nabudit mužstvo tak, aby bylo sebevědomé. Že chceme udávat hru a že to proti Zlínu bude hlavně o nás.

Ale bude to fuška.

Bude to neskutečně těžké. Je to sport, taky se může stát, že hned vypadneme. Ale posunuli jsme umístění v základní části, chceme ochutnat vyšší stupínek také v play off. Což je právě finále. A pak se může stát všechno.

Tým je před play off v pořádku?

Z naší strany jsme odhodlaní, natěšení a všichni zdraví.

V jakém rozpoložení jste družstvo v listopadu přebíral?

Asi ne v úplně ideálním, ale to je pochopitelné. Nejsou výsledky, není ideální atmosféra. Proto jsem rád, že jsme to zlomili a nakonec dotáhli až na třetí místo.

Čekal jste, že by mohla letos přijít nabídka z mateřského klubu?

Byl jsem měsíc bez angažmá, sledoval jsem dění v týmech napříč soutěží, vyplývají z toho možnosti práce. Úplně překvapený jsem nebyl. Prostějov je pro mě srdcová záležitost, kapitánoval jsem tu, narodil jsem se tu, mám tu osobní příběh, o to je to pikantnější. Ale pozor, rád mám věci promyšlené, nechtěl jsem do toho skočit po hlavě. Už jsem si vybíral z nějakých nabídek, pro mě bylo důležité za prvé: ambice klubu, za druhé: mít možnost dělat věci, které mají hlavu a patu. Zkrátka aby angažmá dávalo smysl i pro moji kariéru.

Teď asi nelitujete.

Čas ukázal, že jsem se rozhodl správně. Našli jsme společnou řeč a vize, což bylo klíčové. Dělám rád věci, které dávají smysl. Pokud by mi práce samotná nebo složení týmu, přehnané ambice, názory klubu nedávaly smysl, nešel bych společnou cestou, byť je pro mě Prostějov srdcovka.

Tým, ke kterému máte nejblíž...

Teď určitě, protože tady mám džob (smích). Ale to víte, že mě to sem táhlo. Mám to tu rád.