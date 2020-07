Hokej ve Špindlerově Mlýně? U zrodu nápadu hrála roli i náhoda

Výjimečný zážitek čekají kluby z kraje od Krkonoš Připouštějí, že jim Winter Classic mírně zasáhne do už stanoveného programu extraligy a 1. ligy, ale to bude pouhá maličkost ve srovnání s tím, jak významné události budou hodně výraznými protagonisty. „Jsme hodně potěšeni tím, že si nás organizátoři na tuto akci vybrali. Našim fanouškům se snažíme neustále nabízet něco nového a třeba po Lize mistrů a krocích kolem ní to bude zase něco, co spousta z nás nezažila,“ váží si možnosti zúčastnit se prosincové akce ve Špindlerově Mlýně Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Podobně na včerejší oficiální zveřejnění akce, o které se mluví už několik týdnů, reagovali i ve Vrchlabí. Tým prvoligového nováčka na ní bude soupeřem Kladna Jaroslava Jágra, jenž celou akci zaštiťuje.

„Podle nás to bude výjimečný zážitek, navíc s atraktivním soupeřem, na tohle se těšíme,“ poznamenal Jiří Jakubec, sportovní manažer a jeden z jednatelů vrchlabského klubu.

V obou východočeských klubech tak budou v následujících týdnech a měsících vyhlížet možné zádrhele, které by akci mohly narušit. Nijak netají, že to budou především záležitosti týkající se koronaviru. Vedle toho do celé akce také může zasáhnout počasí, hrát se totiž samozřejmě bude pod širým nebem.

„To může nějaký problém přinést, ale podle mě ne zásadní, protože led by měl mít takové vlastnosti, že vydrží i poměrně vysoké teploty. Takže z tohoto strach nemáme,“ poznamenal Kmoníček.

Oba kluby se do Špindlerova Mlýna vydají v době, kdy jejich soutěže budou v plném proudu a kdy by měli hrát s jinými soupeři než ve Špindlerově Mlýně. „Pro nás to bude znamenat úpravu proto, že v pátek máme hrát extraligu v Karlových Varech, pak v sobotu ve Špindlerově Mlýně se Spartou a hned v neděli v Českých Budějovicích,“ uvedl hradecký manažer.

Podobně na tom je i Vrchlabí. „Věříme, že nebude neřešitelným problémem náš program upravit, i když to bude zrovna v náročném období,“ míní Jakubec.