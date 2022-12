Hokejový útočník Pour po konci v zámoří znovu oblékne dres Plzně

Do nedělního zápasu proti Českým Budějovicím, který Škoda vyhrála 4:1 a prodloužila sérii výher na pět utkání, ještě nenastoupil. Do sestavy by měl naskočit příští pátek pátek proti Olomouci.

„Když to od začátku téhle sezony nebylo ono, v hlavě se mi začaly množit myšlenky, co dál. S agentem jsme mluvili o zahraničí, zvažovali varianty, zda zkusit Finsko a udělat další krok dál. Ale nakonec je v téhle situaci nejlepší jít domů, kde mám zázemí, rodinu i kamarády. Věřím, že se tady zase posunu,“ řekl rokycanský rodák.

Se Škodou se Pour dohodl na smlouvě do konce sezony 2023/24. „Je velký, silný. Očekáváme, že se bude tlačit do střelby, do branky, bude nepříjemný v soubojích a v předbrankovém prostoru, odkud góly padají. Byli jsme v kontaktu od začátku sezony, minulý týden se to rozjelo víc. Chtěli jsme do toho vstoupit,“ uvedl plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Pour podepsal loni v létě dvouletou nováčkovskou smlouvu s Chicagem. Na jeho farmě v AHL v dresu Rockford IceHogs si v minulém ročníku připsal šest branek a dvě nahrávky ve 45 zápasech. V této sezoně už hrál jen nižší ECHL za tým Indy Fuel. V patnácti startech zaznamenal pět bodů (2+3).

„V zámoří jsem se určitě posunul i jako člověk. Osamostatnil jsem se, bydlel buď sám nebo s kamarádem, trochu se přiučil jinému jazyku,“ popisoval Pour. „A co se týče hokeje, více jsem přičichl k agresivnímu stylu, většímu zápalu do hry. Tady není tak obvyklé, aby se každý zákrok dohrával,“ doplnil útočník, který hrál extraligu poprvé v listopadu 2017 a dosud v ní zapsal 32 gólů a 15 asistencí.