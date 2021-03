Obhájce na kolenou. Nemám pro to rozumné vysvětlení, hlesl Klopp

„Je pro nás obrovská rána,“ neskrýval Klopp po stěží uvěřitelné páté domácí porážce v řadě.

Nechtěný rekord je vyústěním nevídaného propadu loňského anglického šampiona, silné krize, jíž ještě nedávno takřka neporazitelný celek prochází.

Liverpool loni získal titul, na který čekal předlouhých třicet let, s největším předstihem v dějinách: sedm kol před koncem. Soutěž ovládl o osmnáct bodů, dával mraky gólů. Zápasy vyhrával s obdivuhodnou lehkostí.

„Nesmíme dlít v minulosti!“ upozorňuje levý bek Andy Robertson.



Pro Liverpool je teď zoufalým trápením i vstřelit aspoň branku.

Na Anfieldu se neprosadil ze hry už deset hodin!

Od chvíle, co na konci prosince začal ztrácet body se soupeři, jež by měl hravě porážet, se kouči Kloppovi nedaří donedávna neporazitelnou mašinu znovu nastartovat.



„A nemůžeme bohužel říct, že nám to nejde jen doma. Je to obecně moc často, nezvládáme rozhodující momenty,“ povídal Klopp před kamerou televize BBC.



„Byl to vyrovnaný zápas, ve velké intenzitě, o jedné chybě. Oni nás k nim nutili, my se snažili přinutit je. Oni toho využili, my ne. Je to pořád dokola a už je otravné o tom neustále mluvit,“ neskrýval liverpoolský kouč. „Rozumné vysvětlení pro to nemám.“

K pádu šampiona pochopitelně přispěla zranění opor v čele se stoperem Virgilem Van Dijkem, avšak to jej nechrání před kritikou.

„V porovnání s jeho dřívějšími standardy je nepřijatelné, jakým způsobem Liverpool prohrál těch pět domácích zápasů,“ píše ve svém komentáři Phil McNulty, fotbalový šéfreportér BBC. „Ano, Reds souží zranění, ale mají dost kvalitních fotbalistů - včetně elitního tria Salah, Firmino, Mane - na to, aby hráli s větším zápalem, kreativitou, úsilím.“

Liverpool se propadl na sedmou příčku za West Ham a Everton, které mají zápasy k dobru. Reálně mu hrozí, že se neprobojuje do Champions League.

„Je to složitá situace,“ uvědomuje si Klopp. „Musíme se s tím poprat.“