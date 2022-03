Excelentní City. Hráli jsme fakt dobře, pochvaloval si Guardiola dominanci

„Citizens“ v neděli duel s městským rivalem doma ovládli a španělský trenér ocenil neustávající hlad hráčů po úspěších.

„Já sám jsem největší kritik našeho týmu, ale musím říct, že jsme ve druhé půli hráli opravdu dobře,“ citoval Guardiolu klubový web.

Lídra anglické ligy poslal do vedení po pěti minutách hry Kevin de Bruyne. Hráči United sice vyrovnali zásluhou Jadona Sancha, ale belgický záložník De Bruyne vrátil ještě v úvodní půlhodině svému týmu vedení. Ve druhé části přidal další dvě trefy Rijád Mahriz. Domácí svého soupeře přestříleli v poměru 24:5.

„V první půli jsme se snažili ladit naši sestavu, ale nemyslím, že by nám to způsobilo problémy. Od úvodní minuty druhé půle jsme cítili, že máme zápas ve svých rukou. Hráli jsme přesně v takovém rytmu, v jakém potřebujeme,“ uvedl Guardiola.

Manchester United, který je v lize pátý, se musel obejít bez zraněného Cristiana Ronalda, a nevyhrál podruhé za sebou.

V nedávných vzájemných střetnutích přitom, ač na tom nebyl lépe než v současnosti, zvládal favorita potrápit. Například přesně před rokem na jeho stadionu zvítězil 2:0, v březnu 2020 doma vyhrál 2:0. V éře kouče Ole Gunnara Solskjaera týmu sedělo, že mohl hrát ze zabezpečené defenzivy na protiútoky a uměl City zaskočit.

V probíhající sezoně ale United neuspěli ani v jednom derby, na podzim podlehl 0:2. Bylo to Norovo předposlední utkání před vyhazovem.

„Hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Byl to těžký zápas, který ukázal, jak velký rozdíl mezi námi je. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom tu mezeru odstranili,“ konstatoval provizorní trenér Ralf Rangnick, jenž absolvoval první městské derby na lavičce Manchesteru United.

Naproti tomu obhájci titulu mašírují za dalším ligovým triumfem, v Premier League vyhráli šestnáctý z posledních osmnácti zápasů.

„Pro mě jako trenéra je největší úspěch to, jak po těch třech titulech z posledních čtyř let pořád pokračujeme a vyhráváme. Občas vás to může zmást nebo si můžete myslet, že jste někým, kým nejste. My jsme ale stále pokorní a daří se nám držet nahoře,“ řekl Guardiola.

Před druhým Liverpoolem, který má zápas k dobru, má jeho tým náskok šesti bodů.

„Je to asi nejtěžší soupeř, se kterým jsem během své trenérské kariéry setkal. Bojovat proti nim a získávat v souboji s nimi trofeje a tituly je největší úspěch, jakého jsem kdy v kariéře dosáhl,“ dodal Guardiola.