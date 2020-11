Šílený rok. Ale ze všeho jsme se dokázali vyhrabat, těší Šilhavého

Když ovšem hodnotil před středeční půlnocí zápas ve Štruncových sadech, mrzelo ho: „Že jsme nemohli postup oslavit s fanoušky. Vzpomínám si, když jsme tady porazili Kosovo a měli jisté Euro, jak se lidi radovali. Teď nám tu hodně chyběli.“

I oni však jistě vnímají úspěch, postup mezi elitu Ligy národů, po složitém podzimu s covidem jako malý zázrak. Co vy?

Přesně tak. Po těch peripetiích, které jsme na podzim prožívali v podstatě na každém srazu, zaslouží všichni hráči i další lidé z realizačního týmu, organizační pracovníci a ostatní, kteří se na tom podíleli, velký dík. Problémy, které vznikaly kvůli pandemii, byly až neskutečné.

Co vám osobně rok 2020 dal? A co vám řekl o hráčích?

To je na dlouhé povídání. Stačí si jen vzpomenout na první sraz na Slovensku: všechno se měnilo, nevěděli jsme, jestli budeme hrát, jestli můžeme trénovat. Jak dopadnou testy? Budou pozitivní? Bylo to šílené. A v říjnu, kdy nás to chytilo na tripu, to bylo ještě horší. Pro mě je však důležité, že jsme z toho vždycky dokázali vyhrabat, zabrali jsme, zápasy jsme zvládli. Tohle my Češi totiž umíme, když se dostaneme do úzkých, dokážeme se semknout. Z mého pohledu jsme předvedli až nemožné. Tenhle půlrok nám dal spoustu informací ne jen ze sportovního hlediska, ale také o charakteru lidí a hráčů v týmu.

Kam se podle vás tým za dva roky, co ho vedete, posunul?

Když jsme nastupovali, bylo cílem zachránit Ligu národů, což se povedlo. Pak jsme splnili další cíl a postoupili na Euro a teď jsme zvládli i posun do první divize. Řekl bych, že to hovoří samo za sebe, navíc věřím, že i způsob hry, kterým se prezentujeme, zapadá do moderního fotbalu. Myslím, že i utkání se Slovenskem se muselo divákům líbit, snad to budeme posouvat ještě dál.

K tomu by vám v budoucnu měly pomoci i zápasy s velkými soupeři v Lize národů. Co od nich očekáváte?

Pro nás všechny je to obrovská motivace. Takové zápasy nás pohání kupředu. Nemůžeme si myslet, že bychom teď najednou mohli konkurovat týmům, jako jsou Španělsko nebo Francie, ale můžeme se od nich učit. Z tohoto pohledu je to skvělé pro celý český fotbalový národ.

Co vám tedy nejvíc chybí, aby jste i velmocím mohli konkurovat?

Myslím, že až na ně narazíme, tak se to ukáže. Když jsme hráli s Německem, byť oba týmy nastoupily ve značně kombinované sestavě, rozdíl v kvalitě byl znatelný. Pořád proti nám hráli fotbalisté z Manchesteru City, z Leedsu, zkrátka z velkých týmů, a my víme, že pokud nebudeme v top formě, tak se s nimi rovnat nemůžeme. Je to pro nás zpráva i směrem k Euru, víme, že náš styl hry je založen především na týmovosti a pracovitosti.

Během podzimu jste objevili i několik nových tvářích, mezi nimi třeba Černého a Matějů. Řekli si o místo v týmu?

Situace, která nastala, nás samozřejmě nutila nominovat další hráče, čímž ale nechci říct, že by snad tihle dva nebyli vytipovaní. Jsme rádi, že jsme měli možnost je poznat, a je jen na nich, jak budou pokračovat. Nezklamal nás ani jeden.