Horší jen v Anglii. Čtenáři kritizovali hráče, nejlépe dopadl Schick

Čechům se úvod záříjového srazu nevydařil. Před úterním utkáním v Černé Hoře (výkop 20:45) podlehli v Prištině domácímu Kosovu 1:2, ačkoli díky trefě Schicka brzy vedli.

Právě třiadvacetiletý útočník si od hlasujících vysloužil nejlichotivější hodnocení – známka 2,79 navíc beze sporu mohla být vyšší, kdyby Schick za stavu 1:1 proměnil, nebo lépe vyřešil přečíslení čtyři na dva.

„Chtěl jsem počkat do poslední chvíle, aby se obránci stáhli co nejvíc k sobě, a pak to dávat do strany volnému spoluhráči. Jenže poslední dotyk jsem si dal moc dlouhý, u toho obránce už jsem byl příliš blízko a bliklo mi, abych radši střílel,“ okomentoval tutovku, kterou mu lapil brankář Muric. „Tahle situace měla skončit gólem.“



Ostatní známky českých fotbalistů už začínají číslicí tři. Pod průměr tři a půl se vešli jen další dva hráči, gólman Vaclík a bek Bořil, který překvapivě nastoupil místo dosavadní stálice Nováka.

Zbytek reprezentantů spadá do kategorie horší průměr, tři z nich byli dokonce ohodnocení známkou čtyři mínus. Průměr 4,13 od téměř šesti tisíc hlasujících obdržel kapitán Suchý, jenž při první brance Kosova neuhlídal Muriqiho. Čtenářům se nelíbil ani výkon střídajícího Krmenčíka a krajního záložníka Masopusta, který se známkou 4,29 skončil v žebříčku poslední.

Výsledný průměr 3,69 značí druhý nejméně povedený zápas v éře kouče Šilhavého, který národní mužstvo vede rok. Hůř se fotbalisté předvedli jen v Anglii, kde po debaklu 0:5 obdrželi známku 3,90.

Fotbalisté dostávají známky jako ve škole: jednička je nejlepší, pětka nejhorší. Hodnotí se výkony všech, kteří v utkání odehráli alespoň dvacet minut.