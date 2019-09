Strašně mě to štve, laciná porážka. Nehráli jsme dobře, řekl Schick

Ledový obklad chladil jeho nakopnuté lýtko, v sobotu v podvečer na stadionu v Prištině však Patrika Schicka spíš bolela porážka.



Fotbalová reprezentace v kvalifikaci o Euro 2020 podlehla v Kosovu o gól, byť v prvním poločase vedla.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte české fotbalisty za výkon proti Kosovu

„Kdyby to skončilo dva dva, řeknete si remíza, to se stane. Ale porážka, je hodně laciná... I když Kosovo bylo hodně nepříjemný soupeř,“ řekl jedenadvacetiletý útočník.

Dal svůj čtvrtý gól v kvalifikaci. „Což je hezký. Ale ta prohra, ta mě fakt hodně štve.“

Rozhodla efektivita soupeře?

Myslím si, že jo. Nevybavuju si, že by Kosovo mělo další šance, spíš vytěžili maximum. My naopak příležitosti neproměnili.

Ale ani výkon jste nepodali dobrý. Souhlasíte?

Jo, hra nebyla dobrá. Ničím jsme je nepřekvapili, byli jsme strašně čitelní. Chyběl moment překvapení, skrytá přihrávka, cokoli.

Byl jste u inkasované branky na 1:1. Vaše chyba?

Přihrávka byla prudká, nešla po zemi. Asi jsem to měl jen prodloužit nahoru, ale chtěl jsem to hrát konstruktivně. Snažil jsme se to zkrotit, bylo to na víc na polovině hřiště, tak jsem si říkal, že brejk ještě zachytíme. Bohužel. Je to chyba.

Vyčítáte si i zahozenou šanci za nerozhodného stavu? Šli jste čtyři na dva.

Vybojoval jsem míč ve středu pole a běželi jsme v přesile. Chtěl jsem počkat do poslední chvíle, aby se obránci stáhli co nejvíc k sobě, a pak to dávat do strany volnému spoluhráči. Jenže poslední dotyk jsem si dal moc dlouhý, u toho obránce už jsem byl příliš blízko a bliklo mi, abych radši střílel.

Gólman Muric ránu zkrotil.

Kdybych to nahrával, asi bych to dal na paty a celou akci zbrzdil. Nemyslím si, že to byla špatná střela, chyběl kousek a brankář by na ni asi nedosáhl. Ale je pravda, že tahle situace měla skončit gólem.

Podali jste nejslabší výkon za poslední rok od chvíle, kdy přišel k týmu trenér Šilhavý?

Nemyslím si, že by to od nás zase byla nějaká tragédie. Ale měli jsme hrát víc po zemi, víc v klidu, líp si to rozehrát. Na můj vkus jsme zbytečně moc nakopávali.

V úterý hrajete v Černé Hoře.

Naštěstí máme hned šanci to odčinit. Pak to zase v kvalifikaci bude vypadat jinak.