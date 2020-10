Po Schickovi vypadl i Krmenčík, trenér Šilhavý povolal do útoku Ondráška

Z původní středeční nominace vypadli už čtyři hráči, včetně dříve zraněného záložníka Jakuba Jankta.

Šilhavý za levého křídelníka nominoval Lukáše Provoda. Kvůli případným potížím s onemocněním či zraněním přidal na soupisku ještě obránce Aleše Matějů a středopolaře Petra Ševčíka s Lukášem Kalvachem.

Národní mužstvo totiž v úterý dopoledne odletí na Kypr, odkud vyrazí do Izraele a následně cestuje do Skotska. Do Prahy se tak vrátí až příští čtvrtek.

V Larnace je ve středu 7. října čeká přípravné utkání s domácím Kyprem. V sobotu odletí do Izraele, kde v neděli 11. října v Haifě nastoupí v rámci Ligy národů. Další duel nové soutěže reprezentačních týmů hrají ve středu (14. října) ve Skotsku.