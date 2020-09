Triumf a konec. Fotbalisté předčasně rozpustili sraz, se Skotskem hrát nebudou

Triumf po parádním výkonu a konec. Současné nadějné rozpoložení národní mužstvo nezopakuje. Nebylo mu to umožněno.

Pár minut po zápase na Tehelnom poli trenér Jaroslav Šilhavý hodnotil vítězství nad Slovenskem. Z něj musel mít radost. Zároveň šlo vycítit obavu, jak to bude dál.

Na otázky k pondělnímu duelu v Olomouci nechtěl odpovídat. „Byl jsem v kabině... Na Skotsko jsme se připravovali, uvidíme, co přinesou příští hodiny. Teď nedokážu nic říct,“ řekl Šilhavý.

Byla to jeho poslední odpověď. Ne hodiny, ale za pár minut bylo jasno.

„Není to příznivá zpráva,“ prohodil mluvčí asociace Jurman, když v tiskovém centru stadionu vystřídal trenéra slovenských fotbalistů Pavla Hapala.

„Reprezentační sraz se ihned po utkání rozpustí, hráči se vrací do svých klubů,“ řekl krátce před páteční půlnocí.

A důvod? „Hygienička Marešová, který byla národnímu mužstvu přidělena po prvním pozitivním testu ještě v Praze, to řešila s předsedou asociace Martinem Malíkem. Existuje obava, že by se koronavirus mohl šířit dál. Je to pro nás hodně čerstvá. Každopádně zápas proti Skotsku se v pondělním termínu neuskuteční,“ podotkl Jurman.

Hrozí tak, že zápas bude kontumován ve prospěch soupeře. „Ještě bych nepředbíhal. Budeme se snažit, aby to tak nebylo,“ zdůraznil Jurman.

Když „existuje obava, že se onemocnění covid-19 bude v týmu šířit dál“, nebylo nezodpovědné hrát už na Slovensku?