Fotbalisté se střetnou s Německem, druhou podzimní přípravu obstará Kypr

S Německem se Češi střetli naposled v kvalifikaci o mistrovství světa 2018, obě utkaní prohráli - 0:3 v Hamburku a 1:2 po solidním výkonu v Praze.

Tentokrát půjde o přípravný zápas, což je pro český fotbal vyznamenání. Němci se v přípravě většinou utkávají s jinými fotbalovými velmocemi.

„Je to vyznamenání pro celý český fotbal. Mám z toho velkou radost,“ prohlásil předseda asociace Martin Malík.

„Sice v listopadu odehrajeme tři těžké zápasy za sebou, ale nabídku hrát s Německem nedostáváte každý den. Bude to znovu obrovská zkušenost před mistrovstvím Evropy, na kterém nás čekají soupeři jako Anglie nebo Chorvatsko,“ poznamenal reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Fotbalové reprezentace čeká na podzim zvláštní režim.

K šesti zápasům Ligy národů jim Evropská fotbalová unie (UEFA) vložila ještě další dvě přípravná utkání - v reprezentačních přestávkách v říjnu a v listopadu během týdne národní týmy odehrají po třech zápasech, obvykle se hraje jen dvakrát.

Je to kvůli tomu, že šestnáct zemí musí odehrát dodatečné play off o postup na Euro 2021.

V září nastoupí Češi ke dvěma duelům Ligy národů B na Slovensku a ve Skotsku.

V říjnu při cestě do Izraele se zastaví na přátelák na Kypru. Po duelu v Izraeli odletí na další souboj v Lize národů do Skotska.

„Kypr nám vyhovuje. Normálně by nás čekala poměrně dlouhá cesta do Izraele. Takhle poletíme stejným směrem, odehrajeme zápas v dobrých podmínkách a následný přesun z Kypru do Izraele už nebude tak dlouhý,“ podotkl reprezentační manažer Libor Sionko.

V listopadu se před závěrečnými domácími duely v Lize národů proti Izraeli a Slovensku utkají Češi s Německem, s mistry světa z roku 2014 a jedním z nejatraktivnějších soupeřů planety.

“Ukazuje se, že jdeme správnou cestou, když o zápasy s českou reprezentací mají zájem takové týmy jako právě Německo nebo třeba loni Brazílie,“ připomněl Malík.