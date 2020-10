Sevillský záložník Mena míří do Baníku, doporučil mu to Vaclík

V pondělí prošel zdravotními a zátěžovými testy a v úterý, kdy zástupci klubu definitivně dotáhli jeho přestup, s mužstvem poprvé trénoval.

„Jsme rádi, že je tady, protože měl více nabídek nejen z Česka, ale i ze Španělska. Zřejmě rozhodlo i to, že jsme s ním komunikovali přes Skype a také že měl potřebné informace od Tomáše Vaclíka,“ zmínil sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann vítkovického odchovance, reprezentačního brankáře z FC Sevilla.

„Tomáše se vyptával, jak to tady vypadá, jaké je město, a ten mu Baník doporučil.“ A bylo tomu i opačně.

„Tomáš ho samozřejmě dobře zná, takže jsme od něj měli dobré reference,“ potvrdil Grussmann. „K tomu Luboš Kozel (trenér) má z působení v Dukle se španělskými hráči dobré zkušenosti.“

Mena potvrdil, že byl s Vaclíkem denně v kontaktu. „Máme dobrý vztah. Jeho názor mi pomohl,“ uvedl na klubovém webu José Mena. „K tomu jsem cítil, že mi Baník věří. Důvěra je důležitá.“

Alois Grussmann v minulosti v Seville také hrával, byť za konkurenční Betis. „Bavili jsme se o tom. Věděl, že jsem hrál v Betisu, ale jestli zrovna i to pomohlo, to vážně nevím...“ usmál se Grussmann.

Mena je technický hráč, který může nastupovat na křídle i pod hrotem. Poslední dobou hrával převážně za sevillskou rezervu, v níž byl i kapitán. V minulé sezoně ale odehrál i dva zápasy v Evropské lize, kterou Sevilla letos vyhrála.

„Nějakou dobu jsme ho už sledovali,“ řekl Alois Grussmann. „Je to kreativní hráč, který nám trochu chybí. Věřím, že se co nejdříve do našeho mužstva zapracuje a pomůže nám ve finální i předfinální fázi.“

Pepe Mena je v historii Baníku první španělský fotbalista. V současném ostravském kádru je šestým cizincem.