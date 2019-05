Mohlo to být i lepší, řekl Šípek, jarní král střelců Hradce Králové

Pro útočníka, který strávil podzim na hostování v rovněž druholigové Chrudimi určité zadostiučinění. „Mohlo to ale být samozřejmě lepší,“ reagoval na otázku, zda právě jeho střelecká bilance ho po návratu z hostování uspokojila.

Na nejlepšího střelce jara vašeho týmu to ale stačilo, jak budete na jaro vzpomínat?

Začátek byl z mé strany střídavý, nahoru dolů, nebylo to ono. Asi mi pak ale pomohlo to, že jsem dostal šanci v útoku, od té doby jsem se držel v základu a nějaké góly jsem dal.

Ten poslední čtvrtý v duelu s Táborskem, jak byste jej popsal?

Při centru, který letěl do pokutového území, jsem poprvé za zápas nešel na přední tyč, protože tam šel výborně Wesley. Míč ke mně ale propadl a věděl jsem, že chci střílet do protipohybu brankáře. Povedlo se to tak, jak jsem chtěl.

Bylo to krátce před koncem zápasu, ještě potom jste mohl přidat další, šel jste z poloviny hřiště sám na brankáře, ale jeden z obránců vás dostihl. Proč z toho nebyl gól?

I když se to trenérovi asi moc líbit nebude, tak můžu přiznat, že mi odešly nohy a chytla mě křeč. Je konec sezony, už jsem na sobě cítil větší únavu. Spíš než že jsem to sám nedotáhl, mě mrzí to, že jsem špatně přihrál.

Gól z toho nebyl, znovu se tak potvrdilo, že vašemu týmu dělá problémy je střílet.

Bohužel se s námi neslo déle, že je nedáváme, možná to už máme trochu v hlavách. Pro nás je ale důležité, že tyhle tři body máme.

Náročný zápas, byť vám už o nic, v uvozovkách řečeno, nešlo?

Náročný. Věděli jsme, že kdyby se prohrálo, tak by se řešilo, jestli jsme to neprodali. Dobře že jsme vyhráli, protože jsme všechny spekulace hodili pryč.