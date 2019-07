Souboj zklamaných. Dukla bude hrát o postup, tvrdí hradecký kouč Frťala

Jedni sice přivezli bod ze Sokolova, ale remíza 0:0 v nich žádnou euforii nevyvolala. Druzí dokonce nečekané prohráli 2:3 s Třincem na domácím hřišti. I proto dnes budou v Hradci Králové v posledním zápase druhého druholigového kola před kamerami České televize soupeřit týmy, jejich hráči si chtějí vylepšit náladu a hned na začátku sezony zastavit možný příliv dalších špatných výsledků.

Právě porážka v úvodním druholigovém kole bude podle kouče Hradce Králové jednou z velkých motivací pro soupeře z Prahy.

Je proto třeba počítat se silným soupeřem. „Mají nadstandardně kvalitní tým i svou tvář. V prvním zápase výsledek neodpovídal průběhu. Určitě budou bojovat o postup,“ poznamenal trenér Frťala na adresu Dukly.

Sám se bude snažit postavit takovou základní jedenáctku, která vylepší dojem ze vstupu do soutěže. Byť Hradec přivezl cenný bod, jeho výkon zdaleka nebyl ideální. Zvlášť ve druhém poločase. Proto se v sestavě oproti té, která začala zápas v Sokolově, dají očekávat změny. „Ani ne tak kvůli výsledku, ale s ohledem na hru k nějakým změnám dojde,“ připouští kouč, „v Sokolově jsme měli dobrý přístup, zájem a ochota tam byly, ale chyběla kvalitnější hra.“

Proti v posledních sezonách prvoligovému týmu to bude Hradec potřebovat. Nic na tom nemění ani to, že v létě prošel výraznou obměnou. V týmu, který skončil v 1. lize poslední a jako jediný z ní sestoupil, nezůstal kámen na kameni. Přesto bude zvlášť nepříjemným protivníkem, což naznačuje i historie vzájemných zápasů. S málokterým soupeřem mají Hradečtí tak nepříznivou bilanci jako právě s týmem z Julisky: ze 49 vzájemných mistrovských zápasů, které obě mužstva v historii sehrála, jich Hradec vyhrál jen sedm. „Jsou kluby, které si nesedí,“ vysvětluje Frťala, ale s připomínkou, že jde jen o historii. „Pro mě to proti Dukle tady bude první utkání,“ připomíná.

Pohled do historie je pro Hradecké neúprosný. Obě mužstva se v ligovém zápase utkají po více než dvou letech, předtím Dukla jasně kralovala, v posledních třech zápasech jí Hradec nevstřelil ani gól. A poslední ligová výhra nad tímto soupeřem? Ta už je hodně stará, došlo k ní před více než osmi lety. Pak už přicházely jen samé porážky, je jich devět za sebou.

První domácí utkání sezony přinese jednu obnovenou premiéru, i když k novému stadionu má daleko. Hradeckým fanouškům se po dlouhých letech vrátí možnost sledovat na malšovickém stadionu fotbal zblízka. Za brankou u pokladen totiž vyrostla nová montovaná tribuna, o kterou klub usiloval celé léto. „Má kapacitu 404 míst, sedadla na ní nejsou označena, posadit se na ni tedy může kdokoli s lístkem nebo permanentkou,“ uvedl klub na svém oficiálním webu.