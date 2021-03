Když Višinský vyšívá. Poprvé hrál za A-tým a podílel se na sedmi gólech

„Jsem rád, že jsem si mohl zahrát, byl to velký zážitek,“ usmíval se po utkání do televizních kamer. „První zápas, a padlo mi tam skoro všechno.“

Byl to pro něj opravdu mimořádný debut.



Z deseti gólů, které Slavia své třetiligové jmenovkyni z Karlových Varů dala, jich v sedmi měl prsty Višinský. Dvakrát se sám trefil, dvakrát na gól nahrál Teclovi, jednu jeho střelu si soupeř sám srazil do branky, jeho centr se po třech tečích odrazil ke gólovému střelci Lingrovi, navíc se po faulu na Višinského kopala penalta.

„Kluci mi pomáhali, radili mi, kam se mám postavit a naběhnout si. Mám radost, že to tak vyšlo,“ řekl ještě k premiéře v A-týmu.

Denis Višinskýzačal utkání na levém kraji zálohy, ale často se střídal s Lingrem a držel se u pravé lajny. Míče se nebál, odvážil se kličkovat, zasekávat, neváhal si odstavit o hlavu většího protihráče tělem, bylo ho plné hřiště. Po sérii střídání v závěrečné fázi zápasu dohrával jako levý obránce. „Trochu mi připomíná Barnese z Leicesteru. Uvidíme, jaká bude jeho budoucnost, jestli na křídle, nebo ve středu zálohy. Má neskutečné fotbalové myšlení,“ chválil Köstl.

Mělnickému rodákovi kouč předpovídá úspěšnou budoucnost: „Je s námi už delší dobu a vidíme, co v sobě má. Všichni jsme z něj unešení, moc mu přejeme a doufáme, že jeho kariéra poroste raketově jako třeba u Abdallaha Simy.“

K výše citovanému hodnocení však Köstl dospěl až při opakovaném položení otázky na Višinského. Z té původní totiž rychle utekl: „Višinský, ten to na hřišti vyšíval, to je jasné. Ale není to jen o něm. Musím pochválit akademii Slavie, že nám teď posílá hráče na úplně jiné úrovni než před dvěma nebo třemi roky. Do tréninku přicházejí fotbalisté s komplexními schopnostmi, kteří si podobnou šanci zaslouží. Děkujeme klukům do akademie a doufáme, že takových Višinských je tam více.“