Eden viděl velké návraty i slibné premiéry. A góly do silvestrovských pořadů

„Musím soupeře pochválit, nebyl to tým, který by zalezl před vápno a jen odkopával míče. Dokud jim stačily síly, tak se nás snažili napadat,“ opáčil asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Slavia do utkání namíchala koktejl z mladých odchovanců, fotbalistů bojujících o základní sestavu a z opor, které se vracejí po zdravotní pauze. „Tyto zápasy se soupeři z nižších soutěží bývají ošemetné, ale hráči jako Kúdela, Tecl či Masopust svým zápalem strhli i ostatní, a to byl ten nejdůležitější vzkaz z dnešního zápasu,“ řekl Köstl.

Logicky chválil ofenzívu, kde vyzdvihl přínos mladých hráčů z B-týmu. Na druhou stranu připustil: „Dozadu možná došlo v některých momentech k podcenění, ale bylo to až za rozhodnutého stavu.“

Podobně se spokojenost s kritikou mísila i v hodnocení z druhé lavičky. „První půle byla hrůzostrašná, ale cením si toho, že jsme se dokázali po přestávce trochu zvednout a dát tři góly,“ řekl v televizním rozhovoru kouč Geňo a připomněl, že jeho tým ještě nastřelil břevno a dostal se do další velké šance. „Na druhou stranu z gólů, co jsme dostali, by se jich pět mohlo vysílat na Silvestra. Dali jsme si je sami. Bohužel, ale i to přináší únava, ke které nás donutili.“

Rozdíl mezi týmy se stejným jménem ale rozdílnou kvalitou vystihl hostující obránce Ludvík Tůma: „Je to jiný vesmír. V televizi to vypadá rychle, ale kdo si to nezkusil, tak nemůže pochopit, jaké to je doopravdy. Pro nás je to ohromná zkušenost a jsme rádi, že jsme tady mohli být.“

Frajer Tecl a Višinský jako příští Sima

Totéž si mohli říct mnozí hráči i na opačné straně hřiště. Například Stanislav Tecl, který se vrátil po zdravotních problémech a dal čtyři góly, či sedmnáctiletý Denis Višinský, který při debutu v A-týmu dvě branky dal a na čtyři nahrál.

„Na Slavii není jediný člověk, který by to Standovi nepřál. Je důležitou součástí kabiny a i v momentech, kdy nehraje, se chová jako frajer. Jeho přístup, to je velká škola i pro nás trenéry,“ poklonil se Köstl před Teclovými fotbalovými i lidskými kvalitami.



A na téma talentovaného Višinského dodal: „V prvních pěti minutách se trochu zapekl, protože dlouho nehrál soutěžní utkání, ale rychle se rozkmital. Je to hráč s neskutečným fotbalovým myšlením, který by mohl prožít podobný raketový start jako Sima.“



Po delší zdravotní pauze do pohárového utkání naskočil také Petr Ševčík, ale v závěru utkání musel odstoupit s novým problémem. A zranění vyřadilo navíc ještě Berana a Traorého. Podle Jaroslava Köstla si všichni stěžovali na problémy s koleny a odjeli na vyšetření. „Snad to nebude nic vážného,“ přeje si kouč.