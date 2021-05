V hledáčku zlodějů jsou drahá kola. Poradíme, jak je pojistit

V loňském roce dosáhly škody u nahlášených krádeží jízdních kol a elektrokol 135 milionů korun, což je o čtvrtinu (o 27 milionů) víc než v roce předchozím. Zajímavé je, že Policie ČR evidovala loni 5 258 odcizených strojů, zatímco o rok dříve to bylo 5 106, což není až tak velký nárůst jako v případě způsobené škody. I z toho je patrné, že zloději se více zaměřují právě na dražší exempláře.

Na co by měli majitelé jízdních kol a elektrokol myslet, pokud se chtějí pojistit pro případy, že jim kolo ukradnou nebo dojde k jeho poškození?

Krádež venku i poškození během jízdy

Pro majitele dražších bicyklů dává především smysl jejich individuální pojištění. U vybraných pojišťoven můžete konkrétní kolo pojistit nejen proti krádeži, ale i pro poškození živelní pohromou, při přepravě, při nehodě během jízdy nebo vandalismem. Naprostá většina ústavů u těchto pojistek nerozlišuje mezi běžným kolem a elektrokolem.

Výhodou individuálních pojistek je, že se vztahují i na venkovní prostory, a to většinou i v zahraničí, což nebývá zvykem například u běžného pojištění sportovního vybavení v rámci pojištění domácnosti nebo cestovní pojistky.

Lepší je kolo nafotit

Aby pojišťovna plnila, je nutné dodržovat stanovené podmínky. K těm základním patří zabezpečení kola. Pro případ krádeže venku nebývají kola pojištěna v noci, zpravidla mezi 22. a 6. hodinou. Kolo musí být také v době krádeže připoutáno bezpečnostním zámkem k pevnému bodu, navíc na místě „k tomu určenému“. Aby člověk dokázal, že kolo na takovém místě zabezpečil, je dobré si ho při jeho odstavení vyfotit – usnadní to jednání s pojišťovnou.

Je třeba také správně nastavit pojistnou částku podle toho, kolik vaše kolo stojí. V aktuálních podmínkách lze nalézt například limity končící na hranici 25 000 korun, ale i půl milionu. Přirozeně platí, že čím vyšší je pojistná částka, tím vyšší pojistné majitel zaplatí.

Ohlídejte si výši spoluúčasti

Pozornost věnujte také tomu, zda pojišťovna vyžaduje spoluúčast. To může být 1 000 Kč, ale i 10, 20 a v ojedinělých případech i 50 procent z ceny kola.

Součástí těchto pojistek může být i cykloasistence, která přijde vhod, když dojde během jízdy k poškození kola nebo zranění. V rámci asistence pak pojišťovna klientovi domluví transport kola do blízkého servisu, jeho následnou opravu a postará se i o dopravu do místa ubytování, případně do zdravotnického zařízení.

Slevu na pojistném můžete získat, pokud je vaše kolo vybaveno například čipem udávajícím jeho polohu nebo jiným zabezpečovacím systémem, například tzv. syntetickou DNA, což bývá sprej s mikročásticemi, které usnadňují identifikaci ukradeného kola.

Máte-li kola pojištěná v rámci dříve sjednaného pojištění domácnosti a pořizovali jste v posledních letech nový stroj za vyšší cenu, raději zkontrolujte, zda máte v rámci sportovního vybavení dostatečně nastavené limity.

Při cestách do zahraničí není radno spoléhat jen na cestovní pojištění, základní balíčky většinou pojištění kola nezahrnují a ve vyšších variantách s připojištěním je na kolo nahlíženo jako na zavazadlo. Pojišťovny tak většinou plní jen v případech, kdy je kolo odcizeno z uzamčeného prostoru – kolárny, hotelového pokoje nebo kufru automobilu.

Pozor na škody způsobené cyklistou

Cyklista není jediný, kdo může při jízdě přijít k úhoně. Na silnici se stává účastníkem dopravního provozu, ale na rozdíl od řidičů se na kolo žádné povinné ručení nevztahuje. Škody na majetku nebo zdraví, které způsobí, by musel cyklista platit z vlastní kapsy.

Řešením je pojištění odpovědnosti v občanském životě, které může takové škody až do výše desítek milionů uhradit. Pojistka se vztahuje i na poškození zapůjčených věcí (máte-li o tom písemnou smlouvu), včetně sportovního vybavení, což se může hodit, pokud si budete chtít například drahé elektrokolo jen vyzkoušet.