Nastává doba dluhopisů. Pobijí inflaci a reálně zhodnotí peníze, říká ekonom

Je momentálně ideální čas na investici do dluhopisových fondů?

Již nějakou dobu tvrdím, že nastala doba dluhopisová. Výnosy státních dluhopisů kolem 6 procent ročně jsou opravdu velikým konkurentem rizikovějších investic do akcií, které dlouhodobě nesou 8 až 10 procent. Mluvím zde o bezpečných státních dluhopisech, kde máte svůj výnos jistý.

Jak to bylo dříve?

V uplynulém období mohli někteří konzervativní klienti v dluhopisových fondech utrpět ztráty, protože s růstem výnosů (ČNB má základní sazbu již na 7 procentech) klesaly ceny dluhopisů. A nyní právě nastal okamžik, kdy je čas si tyto nízké ceny, respektive vysoké dlouhodobé výnosy zajistit a do dluhopisů investovat.

Jaké výnosy lze očekávat? A platí, že pokud inflace začne klesat, mohou porazit inflaci, která bude mezi třemi a čtyřmi procenty?

Obecně v tomto směru stále panuje mnoho chybných a nepravdivých ekonomických pouček. Jednou z nich je skutečnost, že dluhopisy kvůli vysoké inflaci nemohou reálně vydělávat. Opak je pravdou. Nastává období, kdy dluhopisové fondy mohou úplně bez problémů pokrýt nejenom inflaci, ale dokonce i reálně zvyšovat hodnotu konzervativních úspor nebo rezerv.

Můžete to upřesnit?

Musíme si uvědomit, že skoro 20procentní inflace je už minulost, jedná se o růst cen, který je za námi. Podle prognózy České národní banky bude inflace za rok, a tedy od nynějška dál, kolem 3 procent a bude dokonce klesat. Osobně tipuji, že bude o trochu vyšší, ale obecně rychlý pokles inflace je v souladu i s našimi interními analýzami.

A pokud toto číslo srovnáme s výnosem do splatnosti dluhopisových fondů, který je nyní nad 6 let, mohu tvrdit, že kvalitní dluhopisové fondy mají před sebou období, kdy budou zhodnocovat peníze klientů rychlostí kolem 6 procent. A to bez problémů pobije inflaci, a ještě reálně zhodnotí peníze klientů. Mluvíme tak o konzervativní bezrizikové a likvidní investici.

Martin Mašát Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Je investice do dluhopisových fondů srovnatelná s firemními dluhopisy?

To v žádném případě. Ostatně v neposlední řadě se do dluhopisových fondů vrací řada investorů, kteří se spálili investicemi do těchto pofidérních prašivých dluhopisů. V nich nejenže podstoupili velké riziko často se špatným koncem, ale museli platit daně z každého kupónu, které jsou často vyšší než poplatek za správu celého podílového fondu. A to nemluvím o absenci diverzifikace, likvidity či správné výši výnosu.

Komu byste doporučil do dluhopisových fondů investovat?

Na dluhopisové investice jsme v Partners posledních letech nezanevřeli a naši klienti je hojně využívají. Tyto konzervativní fondy se totiž dají použít k mnoha investičním účelům. Dluhopisové fondy jsou u nás využívány jako konzervativnější část vyvážených strategií, kde vyhlazují volatilitu akciových částí, a to díky naším nulovým vstupním poplatkům a bezrizikovosti, protože v rámci fondu investujeme převážně do kvalitních korporátních dluhopisů s ratingem a státních dluhopisů. Mnoho klientů má zase vyloženě kratší investiční horizont nebo nechtějí vůbec podstupovat riziko kolísání akciových trhů.

Co dluhopisové fondy versus spořící účty?

Ano, dalším segmentem, který hojně využívá dluhopisové fondy jsou lidé, kteří nechtějí nechávat ležet své rezervy na běžných účtech za nulu či chtějí, aby se jejich peníze zhodnocovaly, a přitom byly okamžitě v dosahu, což opět splňují kvalitní dluhopisové fondy s denním oceňováním a likviditou.