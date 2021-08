Londýnský most Tower Bridge se zasekl, sklopili ho až po 12 hodinách

O otevření mostu informovala stanice BBC. Příčinu technické závady se zatím nepodařilo zjistit.

Most z roku 1894 se běžně rozpojuje asi osmsetkrát ročně, o otevření musí lodě žádat písemně nejméně 24 hodin předem. V pondělí odpoledne se Tower Bridge otevřel pro mohutnou dřevěnou plachetnici Sailing Vessel Tenacious.

V době svého dokončení byl most považován za největší a nejdokonalejší zvedací most na světě. Do roku 1976 se jeho mechanismus čtyř velkých ozubených kol pohyboval díky páře, v roce 1976 byl elektrifikován.

Horkou chvilku si na něm v roce 1952 užili cestující autobusu číslo 78. Most se totiž začal nečekaně rozpojovat, a autobus tak musel takřka přeskočit z jedné poloviny mostu na druhou.

Most se v otevřené poloze zasekl na hodinu také loni v srpnu, technická závada při zvedání ho vyřadila z provozu na deset hodin i v roce 2005.