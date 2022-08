Amerika oživuje obchod s ruskými dluhopisy, bankám se do transakcí nechce

Většina amerických a evropských bank se v červnu stáhla z trhu s ruskými dluhopisy poté, co ministerstvo financí zakázalo americkým investorům nakupovat jakékoli ruské cenné papíry. Opatření figurovalo v rámci ekonomických sankcí, které mají potrestat Moskvu za invazi na Ukrajinu.

Zákaz operací s ruskými státními dluhopisy znamenal krušné časy pro investory, protože hodnota těchto aktiv prudce klesla, kupci zmizeli a sankce ztížily obchodování. Než Rusko v únoru napadlo Ukrajinu, byly v oběhu ruské dluhopisy za přibližně 40 miliard dolarů. Zhruba polovinu z nich držely zahraniční fondy.

Změna přišla v červenci, kdy americké ministerstvo financí vydalo pokyny, které umožnily tamním držitelům ruských dluhopisů své podíly prodat. V tu chvíli se největší firmy z Wall Street opatrně vrátily na trh s ruskými státními a podnikovými dluhopisy, jak vyplývá z e-mailů, klientských poznámek a další komunikace šesti bank.

Mezi banky, které jsou nyní na trhu, patří jména jako JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank AG, Barclays Plc nebo Jefferies Financial Group.

Opatrné obchodování

Cena některých ruských dluhopisů díky obnovenému obchodování stoupá vzhůru. Například americký správce dluhopisů PIMCO, který měl vyplatit zhruba jednu miliardu dolarů poté, co Rusko v červnu nesplácelo svůj dolarový dluh, by nyní dle odhadu mohl ušetřit asi 300 milionů dolarů.

Obchodování s ruskými státními a podnikovými dluhopisy ale neprobíhá zcela hladce. Bank of America ve středu sice klientům oznámila, že „nyní zprostředkovává odprodej ruských státních a vybraných podnikových dluhopisů“. Dodala však, že bude vystupovat jako „bezrizikový příkazce u klientských facilitujících obchodů“. To znamená, že dluhopis vykoupí s tím, že jej následně ihned prodá.

Zdroj blízký Deutsche Bank pak uvedl, že banka obchoduje s dluhopisy pro klienty pouze na vyžádání, aby dále snížila riziko vůči Rusku nebo svým klientům mimo USA, a jinak nebude provádět žádné nové obchody.

Některé banky také žádají investory, aby před provedením obchodu podepsali dokumenty, které by bankám umožnily celou transakci zrušit, pokud by vypořádání neproběhlo a hrozilo by, že bance ruské dluhopisy zůstanou.

Ruská burza se otevírá „spřáteleným zemím“

Burza v Moskvě se v pondělí částečně otevřela zahraničním investorům, pro něž byla vlivem války na Ukrajině téměř šest měsíců uzavřena. Zatím je umožněno obchodovat jen s dluhopisy, a to pouze investorům ze zemí, které Moskva nepovažuje za nepřátelské.

To znamená, že na moskevskou burzu stále nesmějí investoři ze zemí, které zatěžují ruskou ekonomiku sankcemi, informoval portál BBC.

Mezi země, které mají zelenou, patří pravděpodobně Čína a Turecko. Naopak mezi nepřátelské země, jejichž investoři mají nadále zákaz prodávat ruské cenné papíry, patří členové EU, Kanada či Japonsko. Na tuto skupinu loni připadlo 90 procent investic do Ruska.