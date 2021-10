Mobily neskončí ve spalovně. Britská mincovna z nich bude získávat zlato

Zlato a stříbro jsou vysoce vodivé a v malém množství jsou spolu s dalšími drahými kovy obsaženy v deskách plošných spojů a dalším hardwaru. Většina tohoto materiálu se nikdy nezrecykluje a vyřazená elektronika často končí na skládce nebo se spálí.

Řešení firmy Excir však umožňuje selektivně získávat drahé kovy s vysokým stupněm čistoty. Její patentovaná technologie založená na revolučních chemických procesech dokáže extrahovat z elektronického odpadu více než 99 procent zlata obsaženého v deskách plošných spojů vyřazených notebooků a mobilních telefonů.

„Tým naší společnosti má obrovské štěstí, že může spolupracovat s Královskou mincovnou na rozšíření patentované technologie.

Jejich 1 100 let zkušeností v oblasti drahých kovů a inovací spolu s touhou podporovat nové dovednosti a prospívat životnímu prostředí z nich pro nás učinily ideálního partnera,“ chválí si spolupráci výkonný ředitel společnosti Excir Jim Fox.

V současnosti mincovna používá tento proces jen v malém měřítku, ovšem již nyní plánuje výstavbu továrny. Ta by zpracovávala stovky tun elektronického odpadu ročně a díky tomu by mohla získat stovky kilogramů drahých kovů. Závod by mohl zahájit provoz v příštích letech. Mincovna nesdělila kolik by projekt měl stát.

Kilogram zlata v současnosti stojí zhruba 55 tisíc amerických dolarů (přibližně 1,2 milionu korun).

Zlatý odpad

Každý rok se na světě vyprodukuje více než 50 milionů tun elektronického odpadu, což odpovídá hmotnosti 350 výletních lodí velikosti Queen Mary 2. Pokud se s tím nic neudělá, do roku 2030 by tento objem měl dosáhnout 74 milionů tun.

V současné době se celosvětově recykluje méně než 20 procent elektronického odpadu. To znamená, že zlato, stříbro, měď, palladium a další vysoce ceněné kovy, jejichž hodnota se odhaduje na 57 miliard amerických dolarů se většinou vyhazují, místo aby se zpracovávaly k opětovnému použití.

Technologie mincovny a kanadského startupu má potenciál zajistit, aby se s elektronickým odpadem nakládalo kontrolovaně a regulovaně – zachovat přírodní zdroje na delší dobu, pomoci snížit dopad elektronického odpadu na životní prostředí a podpořit nové dovednosti a zaměstnanost ve Spojeném království.

„Jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme ve spolupráci se společností Excir přinést tuto světově první technologii do Spojeného království. Poskytuje nám příležitost skutečně ovlivnit jednu z největších světových ekologických výzev a zároveň nám pomáhá zajistit naši budoucnost jako lídra v oblasti vysoce kvalitních a udržitelných drahých kovů,“ řekla výkonná ředitelka Britské státní mincovny Anne Jessoppová.