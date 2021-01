Britští senioři berou zájezdy útokem. Se zahájením očkování se nebojí

Británie se kvůli nakažlivější mutaci koronaviru snaží urychlit vakcinaci. Týdně chce očkovat dva miliony lidí. Miliony Britů tak chovají naději, že na vakcínu už nebudou dlouho čekat, napsala agentura Reuters.

Senioři, lidé ohrožení ze zdravotních důvodů a pracovníci v první linii, úhrnem zhruba 15 milionů lidí, má být očkováno do poloviny února. V následujících měsících mají přijít na řadu lidé ve věku od 50 do 70 let.

„Pozorujeme zájem o zájezdy u věkových skupin, které jsme předtím nezaznamenávali, objevily se rezervace skupiny lidí starších 50 let. Usuzujeme, že tomu napomohly pozitivní zprávy o vakcinaci,“ konstatoval za cestovní kancelář Andrew Flintham, který vede divize TUI UK & Ireland a TUI Nordic. Populárními destinacemi jsou podle něj Řecko, Turecko a Baleárské ostrovy.

Dalším trendem, který lze z rezervací vypozorovat, je skutečnost, že Britové se chtějí do zahraničí vydat na delší dobu –⁠ na dva týdny či deset dní. Patrně tak kompenzují zájezd, o nějž přišli loni, kdy cestování výrazně omezila opatření proti šíření nákazy, napsala Reuters.