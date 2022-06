Jihlavská firma Sapeli získala designerského Oscara za bezklikové dveře

Dveře Muteo jsou výsledkem několikaleté spolupráce Sapeli s českým průmyslovým designérem Petrem Novaguem. Ceny Red Dot Design pořádá od roku 1954 německé Design centrum. Jsou nejvyhledávanější mezinárodní soutěží, která potvrzuje kvalitu designu vyrobených produktů. S více než 17 tisíci účastníky ročně jde o největší událost tohoto zaměření na světě.

„Je to pro nás pocta, že jsme uspěli v tak tvrdé konkurenci. Petra Novagua jsme oslovili v době, kdy jsme chtěli přijít s něčím úplně jiným, co tu dosud nebylo - nejen s novým povrchem nebo modelem dveří. Tehdy jsme přesně nevěděli, kam se naše spolupráce posune. Jejím výsledkem jsou dnes dveře Muteo, které boří veškeré stereotypy,“ řekl Marek Sedlák, obchodní ředitel společnosti Sapeli. Dveře Muteo již v soutěži Red Dot jednou uspěly, a to v roce 2020. Tehdy byla oceněna varianta vyrobená ze dřeva.

Dveře Muteo se skládají ze dvou desek spojených středovým prvkem. Revoluční jsou v tom, že dveře a klika splynuly v jedno, skrývají mechanický zámek a díky tomu pro otevření stačí zatáhnout, nebo zatlačit. Dveře jsou určeny pro klienty s náročnějšími požadavky a pro své realizace je využívá také řada špičkových bytových architektů.

Boom skla a nové možnosti

Letos společnost Sapeli přišla s jejich novým designovým řešením. Poprvé umožnila kombinovat ušlechtilé materiály také se sklem, které v poslední době zažívá boom.

„Odpadly některé obavy typu, že sklo je drahé nebo nebezpečné, protože se může snadno rozbít. Zároveň se díky lepším technologiím nabízí obrovský výběr motivů, které můžeme ve spojení se sklem používat. Pak je tu také druhá rovina, která souvisí s kultivací vkusu. Dříve byly téměř celý den na oknech žaluzie, dnes si více hrajeme se světlem v interiéru a skleněné dveře nebo stěny nám v tom výrazně pomáhají. Sklo vnímáme jako prvek, který má v interiéru místo a skýtá mnoho možností, jak ho použít. A navíc jde o ekologicky udržitelný materiál,“ zdůvodnil trend Marek Sedlák.

Dveře Muteo byly poprvé uvedeny na trh v roce 2019. Od té doby již posbíraly řadu světových cen za design. Kromě cen Red Dot uspěly i v dalších předních soutěžích, jako je International Design Award, A´Design Award, European Product Design Award či German Design Award. Jako první český výrobek v historii se staly vítězem prestižní German Innovation Award. Letos zabodovaly v soutěži Big See, což je slovinské ocenění pro designéry a architekty z jižní a východní Evropy, kteří vynikají svým kreativním a byznysovým potenciálem.

Tržby společnosti Sapeli přesáhly loni navzdory pandemii miliardu korun. Pro letošní rok firma počítá s nárůstem tržeb o minimálně pět procent. Objem investic by měl letos dosáhnout 50 milionů korun. Ty půjdou na nákup nových technologií do výroby, jako jsou nové CNC stroje nebo stříkací automaty, nebo i do řady zkoušek, ve kterých se budou dveře testovat například na kouřotěsnost či zvukotěsnost.