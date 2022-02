Zásilky budou létat vzduchem. Doručování drony však komplikuje legislativa

Ve středu se nad hlavami Pražanů proletěl dron, který přepravoval malý hudební nástroj. Ukulele firma vyslala z pražských Modřan přes vodu do Chuchle. Celou trasu však dron absolvovat nemohl, protože neměl povolení pro celou cestu, let tak byl přerušovaný.

„Oprávnění k provozu pro středeční testovací let nebylo složité získat a v průměru to trvá 10 až 20 dní. Do budoucna se dá předpokládat, že legislativa bude vyžadovat nějaký způsob certifikace techniky (požadavky na spolehlivost a redundanci systémů), certifikaci postupů a splnění dalších technických a bezpečnostních podmínek pro umožnění letů ve městě, nad lidmi a podobně,“ říká pilot dronu Štěpán Matěna.

K povolení, které pak vydává Ústav pro civilní letectví (ÚCL), je potřeba doložit analýzu rizik – pozemní rizika plus rizika ve vzduchu a jak dojde k jejich zmírnění. „Pro létání v zástavbě a přes velké komunikace se vytvoří po dobu přeletu zábor, což nedává smysl pro každodenní nasazení, anebo se získá tzv. Design Verification, to je v podstatě taková malá certifikace toho konkrétního dronu, kterou provádí jen EASA – Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví – a kde tento proces v EU zatím ještě nikdo nemá,“ doplňuje prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) Jakub Karas.

Společnost využila speciálně upravený dron s velkým zatížením. Stroj měl zvláštní zařízení, které neslo zásilku s ukulele a umožnilo ji před zákazníkem uvolnit a předat. „Šlo o testovací let, jehož provedení jsme museli přizpůsobit tomu, co umožňuje současná platná legislativa. Vše proběhlo na jedničku. Nová celoevropská pravidla pro provoz dronů se již postupně zavádí do praxe a doba, kdy bude možné takovéto způsoby dopravy zboží použít, se blíží,“ popsal pilot dronu Štěpán Matěna.

Podle Filipa Černého je doručování dronem asi o polovinu levnější než klasické doručování kurýrem. Zároveň ale upozornil, že jde zatím jen o testování. Jeho zavedení do běžného chodu by podle něj firmě zabralo několik let, a proto s pokusy začíná již nyní. „Každopádně naším vysněným cílem v budoucnosti je odbavit desítky malých balíčků do dvou kilogramů váhy denně,“ dodal Černý.

Aby ale došlo k úplnému otevření možnosti leteckého provozu bezpilotních letadel nad osobami a městy, a tedy například i ke každodennímu zcela běžnému doručování zboží, je u takových letadel potřeba prokázat jejich způsobilost, a to v zásadě cestou jejich celkové certifikace podobné jako u pilotovaných letadel, nebo alespoň částečnou cestou ověření způsobilosti konstrukčního návrhu, což je speciální postup podle evropských pravidel pro letadla bezpilotní.

Využití dronů v záchranných složkách

Bezpečná doprava zboží bezpilotními letadly na běžné denní úrovni v tuto chvíli ještě není v Evropské unii realitou, i když je regulace rámcově nastavena nadčasově a s touto možností do budoucna počítá.

„Jedním z předpokladů pro běžný provoz letecké dopravy zboží bezpilotními prostředky je však jejich dostatečná konstrukční a provozní způsobilost, která by zajistila bezpečnost osob, prostředků a staveb na zemi,“ doplňuje Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní letectví.

Aktuálně je v České republice ve fázi příprav a testování několik projektů, které by do budoucna mohly mít potenciál využití pro dopravu, a to i v zastavěných oblastech.

„Musíme si však uvědomit, že před zahájením provozu je potřeba vyřešit rizika konfliktu jak takzvaně vůči zemi, tak i vůči ostatnímu leteckému provozu. I s ohledem na společenskou přijatelnost takového provozu tak Úřad pro civilní letectví, stejně jako ostatní evropští regulátoři, dává prioritu zejména projektům, kdy se předpokládá využití bezpilotních letadel na lety pro záchranu života, zdraví anebo obecně lety ve veřejném zájmu. Při takovém provozu je možné získávat i nezbytnou provozní a technickou zkušenost a tu potom vyhodnotit pro další využití,“ doplňuje Úřad pro civilní letectví.