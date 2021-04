Byty jsou nadhodnocené téměř o pětinu, tvrdí studie. Může přijít zlevnění

Trend Report 2021 publikovaný ve čtvrtek vesměs potvrdil, že situaci na trhu s byty a domy koronavirová krize příliš neovlivnila. Růst cen nemovitostí navzdory pandemii pokračoval.

„Realitní kanceláře i developeři hlásí velmi úspěšný rok 2020. Situace vedla k rychlejší digitalizaci (například virtuální prohlídky) a poměrně překvapivě vzhledem k ekonomickému propadu i k dalšímu růstu cen nemovitostí,“ uvedl ve studii Petr Zámečník z analytické společnosti EMA Data.

Na zdražování měly významný vliv investice, a to jak ze strany jednotlivců, tak ze strany korporací či různých fondů. „Zájem o investice do realit nepolevuje, v nejistých dobách představuje nákup nemovitosti bezpečné uložení a zhodnocování finančních prostředků,“ konstatovali autoři studie. A právě rezidenční nemovitosti jako byty či domy jsou v tomto ohledu nejatraktivnější.

Celkem se výzkumu zúčastnilo 136 respondentů napříč trhem. Kromě zástupců realitního trhu (developeři, realitky, banky či poradenské společnosti) to byli také představitelé veřejné správy nebo akademičtí pracovníci. - graf zvětšíte kliknutím

Kromě investic se růst cen odvíjel i od klesajících úrokových sazeb u hypoték, jejichž zvýšené čerpání bylo patrné zejména ve druhé polovině loňského roku. Kvůli překotnému zdražování z posledních let jsou však byty v Česku již značně nadhodnocené, konstatovali ve studii Jan Frait a Miroslav Plašil z České národní banky.



„Ukazatele dlouhodobě udržitelných („fundamentálních“) cen nemovitostí nicméně ukazují, že byty jsou již v průměru o zhruba 17 procent nadhodnocené a ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů může nadhodnocení dosahovat až 25 procent,“ tvrdí.

Podepisuje se na tom ochota domácností přijímat zvýšená rizika nebo ochota investorů akceptovat u investic do bydlení nižší výnos. Podle studie se tím do budoucna vytváří potenciál pro případnou cenovou korekci, k té by však došlo pouze pokud by se nynější ekonomická krize prohloubila. A to natolik, že by došlo k „propadu příjmů, nárůstu nezaměstnanosti a skokového nárůstu rizikové prémie u úvěrů na bydlení,“ uvádí materiál.

Zájemců je více než bytů

Případnému poklesu cen však bude nadále bránit nedostatečná bytová výstavba. „Data o počtu zahájených a dokončených bytů naznačují, že situace na trhu nemovitostí bude mít z pohledu nesouladu mezi poptávkou a nabídkou dlouhodobější charakter. Návrat realizovaných cen k fundamentálním hodnotám tak bude pravděpodobně trvat delší dobu,“ stojí ve studii.

Například v Praze se ve druhém pololetí loňského roku nezačalo stavět ani tisíc nových bytů, což je zhruba 40 procent z celkové průměrné poptávky. Pražský a brněnský trh přitom představuje až polovinu trhu s novými byty v České republice.

„Kvůli převisu poptávky nad nabídkou rostly v roce 2020 ceny rezidenčního bydlení jak u novostaveb, tak i u starších bytů. Lidé začali mimo byty kupovat také chalupy a vesnické domy s dobrou dopravní dostupností do měst,“ uvedla Zoja Klímová z realitní kanceláře Century 21 – Ruby.



Studie ARTN srovnávala situaci na českém realitním trhu také s okolními zeměmi. „Z dostupných dat vychází už několikátým rokem nejnižší dostupnost koupě nového bytu v České republice. Nic na tomto nezměnila ani pandemie,“ uvedli autoři.