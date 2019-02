Hluk z ulice ohrožuje zdraví. Pomoci mohou okna s ventilačním modulem

Rostoucí dopravní ruch a hustá zástavba vedou ke stále většímu hlukovému znečištění označovanému jako noise pollution. Tento „ruch velkoměsta” vede k různým typům onemocnění.

Hluk ruší a snižuje kvalitu života, u citlivějších jedinců může způsobovat i zdravotní problémy.

Světová zdravotnická organizace (WHO) proto nedávno vydala pokyny s označením „Environmental Noise Guidelines for the European Region“ s cílem chránit lidské zdraví před hlukem.

Tyto pokyny doporučují snížit hladinu hluku způsobenou dopravou na ulicích například na méně než 53 decibelů (dB), protože dopravní ruch nad touto hladinou může škodit lidskému zdraví. Dnes přitom na rušných ulicích lze běžně naměřit hodnoty vyšší než 80 dB.

Jednou ze zajímavých inovací ve stavebnictví v ochraně před hlukem z ulice se tak stal na lednovém veletrhu Bau prototyp ventilačního modulu, který aktivně snižuje hluk. Dostal označení Schüco ANC (Active Noise Canceling).

Skrytý mikrofon nahrává externí hluk a pomocí speciálního softwaru reproduktory okamžitě generují odpovídající „protihluk“. Zvukové vlny tak interferují neboli hluk a protihluk se vzájemně vyruší tak, že se celková hladina hluku citelně sníží a to i při otevřených oknech.

Na veletrhu bylo předvedeno i další řešení. Jde o hliníkový okenní systém se stavební hloubkou 90 mm. Hluk přicházející z exteriéru se zde snižuje i během větrání, kdy je okno ve sklopené poloze, a to díky speciálně vyvinutému středovému těsnění, kdy se přivádí čerstvý vzduch skrz ventilační rám.

Tímto způsobem se zvuk rozptýlí a hluk výrazně klesne: testy ve výzkumném ústavu prokázaly, že se při sklopení okna dosáhne snížení hluku o 31 dB a současně se přirozeně větrá. Jde o velmi vhodné řešení například pro rezidenční a kancelářské budovy v oblastech znečištěných hlukem.

Fasády pohlcující hluk

Ke snížení šíření hluku v městských aglomeracích mohou významně přispět také fasády pohlcující zvuk. Na rozdíl od běžných stavebních prvků totiž mohou zvuk spíše absorbovat než odrážet. S komponenty tlumícími hluk lze podle výsledků testů dosáhnout až 80 procentní absorpce zvuku.

Na veletrhu Bau tak byla předvedena textilní fasáda FACID Silence, absorpční jednotka integrovaná přímo do fasády. Další příklad obrany před hlukem představovalo perforované vnější opláštění, pod nímž se skrývá zvukově tlumící materiál.

Posuvná jednotka ASE 80.HI Design Line je vybavena ventilačním modulem aktivně snižujícím hluk Schüco ANC.

Třetí verze, která je vzhledově docela atraktivní a zároveň technicky funkční, eliminuje zvuk pomocí mikro-perforovaných pilastrů (pilastr je reliéfní plastický architektonický prvek, který připomíná sloup, je však plochý a má pouze dekorativní účel, vystupuje z fasády, pozn. redakce).

Čtvrtý příklad absorpce zvuku představovaly lamely ve sluneční cloně vyrobené z perforovaného plechu. Zatím jsou všechny čtyři varianty, které dovolují integrovat absorpční jednotky do konstrukce obvodového pláště budovy, ve stádiu prototypů. Lze však předpokládat, že do výroby půjdou velmi brzy, problém s hlukem začíná být totiž stále aktuálnější a to nejen ve velkých městech.