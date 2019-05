Loft v bývalé Baťově továrně může někomu připomínat vesmírnou loď

Návrhu loftu v osmém podlaží bývalé výrobní budovy se ujalo studio Brainwork, které založil MgA. Ing. arch. Petr Janda. Projekt (spoluautorkami jsou Anna Podroužková a Maty Donátová) působí hodně netradičním dojmem. Možná i proto, že architekt Janda vystudoval kromě Fakulty architektury ČVUT také monumentální tvorbu na AVU v Praze a pohybuje se na rozhraní architektury, umění a veřejného prostoru.

Kruhová vana je v samotném rohu ložnice. Místo schodů použil architekt pro přístup do „druhého“ podlaží pozvolně stoupající rampu.

„Ambicí interiéru je maximální zapojení obrazu města do prostoru bytu. Loft nepoužívá ve svém interiérovém tvarosloví obvyklé materiálové citace slavného industriálního kontextu. Vytváří autentický dialog mezi abstraktně řešeným prostorem a výhledem rámovaným zlínským mrakodrapem a údolím Jižních svahů,“ popisuje Petr Janda svůj projekt.

I jeho další popis interiéru, který přihlásil do soutěže Interiér roku 2018, dává tušit, že jde o hodně atypickou realizaci: „Vnitřní prostorová artikulace pracuje s dramaturgií postupného otvírání jednotlivých epicenter bytu, umožňující při své maximální otevřenosti zónování na společenské a soukromé partie pomocí vícestupňové gradace jednotlivých výškových úrovní, nikoli ostrým předělem.“

Tak trochu jiný loft

Na rozdíl od „standardních“ industriálních loftů plných pravých úhlů, ostrých hran, betonu a oceli použil autor strukturu sestavenou z trojúhelníků, která se spirálovitě obtáčí kolem středu dispozice a vytváří pódium, jež funguje jako „hlediště“ s výhledem na město.

„Interiér je definován jako kompozice hlavního volně tvarovaného společenského prostoru opřeného zády do zalomené membrány nábytkové příčky a vestavěné kuchyně ukrývající za sebou dva pokoje, koupelnu, vstupní zádveří a ´tajné´ schodiště. Touto příčkou vstupujeme do hlavního převýšeného prostoru, který definuje vložená rampa procházející obytnou kuchyní s jídelním ´zálivem´, přes dětský kout zakousnutý do parapetu okna, a záliv vymezený dvěma atypickými pohovkami až do ložnice s vestavěnou kruhovou vanou v nejvyšším cípu celé kompozice,“ popisuje Petr Janda interiér.

Rotující struktura do sebe integruje atypické pohovkové prvky a plynule navazuje na obložení svislých stěn oddělujících soukromé části interiéru.

Po rampě lze vystoupat nahoru do odpočivné části a následně do ložnice.

Materiálové řešení představuje variaci jemných odstínů bíle mořené břízové překližky a čalounění, lakovaných ploch ve vysokém lesku v případě kuchyně a mozaikového obkladu v koupelně.