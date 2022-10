Italská klasika. Ferrari Roma fantasticky propojuje mechaniku s elektronikou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ferrari s modelem Roma vstoupilo do segmentu kompaktních kupé s motorem vpředu, kde ještě nikdy nebylo. Že je v této kategorii rušněji, než bývá Ferrari u svých ostatních modelů zvyklé? To ani v nejmenším nevadí. Ferrari prostě do Romy dalo své typické ingredience, které namíchalo tak, že vzniklo unikátní auto, za jehož volantem budete nadšeni.