Z ISS se po měsících vrací čtyřčlenná posádka lodi Crew Dragon Resilience

Američtí astronauti Michael Hopkins, Victor Glover a Shannon Walkerová a japonský astronaut Soiči Noguči na ISS přiletěli v Resilience 17. listopadu. Šlo o první plnohodnotnou misi vesmírného plavidla vlastněného soukromou společností. Vůbec poprvé absolvovala loď Crew Dragon, pojmenovaná Endeavour, pilotovaný let s přistáním na ISS od konce května do začátku srpna. Byla to ještě prověřovací, úspěšná cesta se dvěma astronauty.



Na nedělní přistání je počasí příznivé

Mise Resilience, označovaná jako Crew-1, měla skončit přistáním v Mexickém zálivu u Floridy už ve středu. NASA však dva dny předtím oznámila, že se rozhodla návrat odložit na sobotu kvůli silnému větru, který měl podle předpovědí meteorologů v oblasti přistání kolem Floridy hrozit. V pátek oznámila další odklad.

Na neděli jsou povětrnostní předpovědi zatím příznivé. Přistání ve vodách Mexického zálivu se podle posledních informací předpokládá v 8:57 SELČ.

Od 24. dubna kotvily na ISS poprvé dva Crew Dragony, poté co tam loď Endeavour dopravila další čtyřčlennou posádku - astronauty NASA Megan McArthurovou a Shane Kimbrougha, jejich japonského kolegu Akihika Hošideho a Francouze Thomase Pesqueta, zastupujícího Evropskou kosmickou agenturu (ESA).

Orbitální komplex tak dočasně obývalo dlouho nevídaných 11 lidí. Kromě dvou čtyřčlenných posádek Crew Dragonů jsou na stanici ještě dva ruští kosmonauti Oleg Novickij a Pjotr Dubrov a astronaut NASA Mark Vande Hei, kteří na ISS přiletěli 9. dubna ruskou lodí Sojuz MS-18.