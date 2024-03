Na Floridě se šíří spalničky, rady expertů podkopal dopis lékaře antivaxera

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) byly spalničky v roce 2000 v USA zcela vymýceny. Nyní tam však úřady evidují za necelé tři měsíce letošního roku už 58 případů. To je stejně jako za celý loňský rok.

Epidemii spalniček paradoxně zbrzdil příchod jiné nemoci, covidu-19. Díky přijatým opatřením se respirační nemoci jako právě spalničky či chřipka během pandemie tolik nešířily. Nyní se však počty případů vrací na úroveň před covidem. A mohou za to i dezinformační kampaně namířené proti očkování.

„Spalničky jsou nejinfekčnějším patogenem u lidí, který známe. Jsou jako tepelně naváděná střela, najde si lidi, kteří nejsou imunní, a ti onemocní,“ říká lékař David Kimberlin, ředitel oddělení dětských infekčních nemocí na Alabamské univerzitě v Birminghamu.

Poslední úmrtí na spalničky lékaři zaznamenali v roce 2015, a to i díky dostatečné proočkovanosti populace. Obětí byla osmadvacetiletá Catherine Montantesová z Washingtonu, jež trpěla autoimunitní poruchou, kvůli které byl její imunitní systém na vakcínu méně citlivý.

Poslední velká epidemie spalniček pak USA zasáhla v roce 2019, kdy byla nejhorší za posledních pětadvacet let. CDC tehdy zaznamenalo více jak tisíc případů. Nemoc se šířila především tam, kde nebylo dost očkovaných.

Nařízení CDC? Klidně ignorujte, radil Ladapo

Nejhorší situaci momentálně eviduje Florida, kde bylo už v půlce března deset nakažených. Víc než to se však řeší některé okolnosti, které mohly vést k většímu počtu případů. Například boj proti nařízením Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) či to, že se v tomto americkém státě snížila míra proočkovanosti na pouhých 92 procent. To je o tři procenta méně než v roce 2020, píše deník The Guardian.

Odborníky rozhořčily hlavně výroky floridského hlavního lékaře Josepha Ladapoa, známého nepřítele očkování proti covidu-19. Ladapo se loni dostal do médií kvůli tomu, že ovlivnil výzkum zkoumající vliv těchto vakcín na mladé pacienty. Upravená data naznačovala, že je použití očkovací látky pro tuto skupinu mnohem nebezpečnější, než původně ze studie vyplynulo.

Očkování proti spalničkám Podle CDC jsou dvě dávky vakcíny proti spalničkám účinné z 97 %. To znamená, že i očkovaní lidé se mohou touto nemocí nakazit v případě, že se rozšíří v nedostatečně proočkované populaci. Nežádoucí účinky vakcíny proti spalničkám jsou vzácné, obvykle přechodné a nezávažné. Samotné onemocnění však může mít velmi vážné následky, včetně vzácných neurologických infekcí a v nejtragičtějších případech i úmrtí. Podle CDC zhruba jedno až dvě děti z tisíce nakažených na spalničky nebo jejich komplikace zemřou. Ve vzácných případech se mohou závažné stavy objevit i po letech.

Jak informoval The Guardian, Ladapo v únoru řekl rodičům neočkovaných dětí, že mohou klidně ignorovat nařízení CDC. To uvedlo, že je mají nechat alespoň tři týdny doma. V dopise, který lékař adresoval rodičům, se uvádí, že by měli sledovat příznaky spalniček – vysokou horečku, vyrážku a zarudlé, slzící oči –, ale k očkování nenabádal. U neočkovaných je přitom pravděpodobnost nakažení až 90 procent.

„Je to v rozporu se vším, co jsem kdy slyšel a četl. Je to v rozporu s naší politikou. Je to v rozporu s tím, co doporučuje CDC,“ řekl Ben Hoffman, prezident Americké pediatrické akademie, jež sdružuje dětské lékaře v USA.

Že je návrat nemoci spojený s nižší mírou očkování v populaci, je patrné i z případu ve Filadelfii z letošního ledna. Podle portálu NBC přeneslo neočkované dítě nakažené spalničkami tuto nemoc na další čtyři vrstevníky ve školce. Při pobytu v nemocnici navíc rodiče odmítli použití léků, které se dávají neočkovaným lidem a pomáhají s průběhem nemoci a se zastavením šíření.