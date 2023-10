Ruský hacker Nikulin je na svobodě. Česko ho vydalo USA před sedmi lety

Ruský hacker Jevgenij Nikulin, kterého Česko vydalo na jaře 2018 do Spojených států, byl koncem letošního února propuštěn z vězení, uvedl Radiožurnál. Louisianskou věznici Oakdale opustil necelý rok před uplynutím soudem vyměřeného trestu v délce sedmi let a čtyř měsíců, do kterého mu byl započítaný i předchozí pobyt ve vazbě od jeho zatčení v říjnu 2016.