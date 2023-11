Novým premiérem Lucemburska je Frieden, předchůdce Bettel povede diplomacii

Luc Frieden (60) Luc Frieden zastával mezi léty 1998 a 2013 několik klíčových pozic v lucemburské vládě, byl postupně ministrem spravedlnosti, obrany a financí. Předtím zasedal čtyři roky v parlamentu. Byl také prezidentem Lucemburské hospodářské komory a evropské asociace hospodářských komor Eurochambres. Na začátku letošního roku Friedena zvolili volebním lídrem v té době opoziční strany CSV pro říjnové parlamentní volby. Stranu dovedl k vítězství, oproti minulým volbám získala o něco více hlasů a udržela si 21 křesel v parlamentu, zatímco vláda premiéra Xaviera Bettela ztratila většinu kvůli poklesu volebních zisků strany Zelených, se kterými byla Bettelova liberální Demokratická strana (DP) společně s Lucemburskou socialistickou dělnickou stranou (LSAP) v koalici. Na základě těchto výsledků pověřil velkovévoda Henri 9. října Friedena zformováním vlády. Frieden v čele vlády střídá Bettela, který vládl po dvě volební období, tedy celkem deset let. Bettel bude v nové vládě zastávat post ministra zahraničí. Frieden, narozený 16. září 1963 v lucemburském Esch-sur-Alzette, vystudoval obchodní právo na pařížské Sorbonně, je i absolventem prestižních vysokých škol: britské Cambridgeské a americké Harvardovy univerzity. Poté působil jako advokát v Lucembursku. V roce 1994 ho zvolili do parlamentu, ve svých 30 letech se tehdy stal jeho nejmladším členem. V parlamentu předsedal finančnímu a ústavnímu výboru a sehrál klíčovou roli ve vzniku ústavního soudu a nezávislých správních soudů v Lucembursku. Ve svých čtyřiatřiceti se Frieden stal ministrem spravedlnosti ve vládě premiéra Jeana-Clauda Junckera, v letech 1998 až 2009 rovněž působil jako státní tajemník pro finance a rozpočet, dále byl ministrem obrany (2004 až 2006) a financí (2009 až 2013). V pozici státního tajemníka pro finance a rozpočet dohlížel na úspěšné zavedení eura, které nahradilo lucemburský frank. Jako ministr financí spolupracoval v evropských strukturách na stabilizaci eurozóny a na formování evropské bankovní unie. Patnáct let byl guvernérem Světové banky (1998 až 2013) a v roce 2013 také předsedou Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Po odchodu z lucemburské vlády v roce 2014 se Frieden stal viceguvernérem Deutsche Bank, kde působil do roku 2016, byl také předsedou dozorčí rady Deutsche Bank Luxembourg. Poté se stal společníkem v lucemburské právní firmě Elvinger Hoss Prussen. Mezi léty 2019 až 2023 byl také prezidentem Lucemburské hospodářské komory a v roce 2022 stanul v čele předsednictví evropské asociace hospodářských komor Eurochambres. Po svém zvolení volebním lídrem strany CSV na všechny své dosavadní funkce rezignoval. Freiden mluví kromě lucemburštiny plynně anglicky, německy, francouzsky a má i slušnou pracovní znalost nizozemštiny.