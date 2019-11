Téměř polovina českých řidičů za volantem špatně vidí, zjistil BESIP

„Je třeba říct, že máme zhruba 53 procent řidičů, kteří si subjektivně myslí, že mají zrak v pořádku,“ upozorňuje Tomáš Neřold, ředitel oddělení BESIP. Ačkoliv si řidiči vesměs věří, zdá se, že realita je méně optimistická. Naznačují to statistiky BESIPU, které sbírali odborníci ve všech krajích a otestovali 3 319 řidičů v období od poloviny srpna do poloviny listopadu.

„Třicet šest procent lidí by podle měření nemělo vyjíždět do silničního provozu bez určité oční korekce,“ zhodnotil Neřold výsledky testování.

Neznamená to, že by měli prostě jen nosit brýle. Při testování byli totiž řidiči dotazováni, jakým způsobem řídí. Pokud tedy někdo uvedl, že řídí s brýlemi, bylo měřeno, jak vidí za volantem s nimi. Přesto vyšlo z testů, že každý třetí řidič by si měl nechat brýle upravit, případně si je pořídit. Lidé se mohli nechat otestovat na 28 akcích, v každém kraji dvakrát. Test kvality zraku byl zdarma.

Skoro desetina řidičů by neměla řídit vůbec

Výsledky odhalily ještě jednu závažnou skutečnost. „Zhruba 8 procent řidičů by vůbec za volant usedat nemělo,“ uvedl Neřold. Jsou to lidé, kteří mají tak závažným způsobem poškozený zrak, že jim tradiční pomůcky nepomohou. Celkově tedy ze statistik vyplývá, že 44 procent českých řidičů špatně vidí.

Podle odborníků by si měl nechat řidič zrak otestovat alespoň jednou do roka. Občas je totiž vadu zraku těžké odhalit. Nejde jen o dioptrie, ale i o vady, jako je například šedý zákal, při kterých problémy se zrakem odhalí expert mnohem dříve, než samotný pacient.

Pomůže test s SPZ

Jednoduchý způsob jak si každý řidič může alespoň základně otestovat zrak sám se dá zvládnout i za volantem. Pokud je zrak v pořádku, měl by být řidič schopen bez problémů přečíst poznávací značku auta, které jede před ním ve vzdálenosti dvaceti pěti metrů. Pokud se mu to nepodaří, nebo má o tom, že dobře vidí, jakoukoliv pochybnost, měl by navštívit odborníka.

Kolik nehod ročně způsobí řidiči se špatným zrakem se neví. Policie takové statistiky nemá k dispozici. Napovědět může test německého automobilového klubu ADAC, který došel k závěru, že na německých cestách je počet nehod způsobených špatným zrakem srovnatelný s počtem nehod zaviněných alkoholem.