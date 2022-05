Dohoda s Německem: na stole jsou Leopardy, Pumy a raketomety MLRS

Petr Fiala navštívil Německo ve čtvrtek 5. května a setkal se zde s kancléřem Olafem Scholzem a prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Ačkoli se jednalo hlavně o plynu, ropě a elektřině, na přetřes se dostaly také otázky čistě vojenské.

Jak český premiér později uvedl, Německo nabídlo České republice, že jí za výzbroj, kterou poskytla Ukrajině, daruje některé z vlastních zbraní. Němečtí politici jsou ve složité situaci. Němci, věrni dekády trvajícímu odkazu 2. světové války, nechtějí, aby se jejich země zaplétala do mezinárodních konfliktů. Proto německá vláda lavíruje a snaží se Ukrajině pomoci alespoň nepřímo. Právě jakási „refundace“ zbraní, které na Ukrajinu poslali Češi, přitom může být vhodným prostředkem, jak pomoci nejbližším spojencům, tak sveřepě se bránícím Ukrajincům.

Co o dohodě zatím víme?

Přestože byly oficiální kanály skoupé na vyjádření, začalo se ihned spekulovat, jaký typ výzbroje by nám Němci mohli poskytnout. Vzhledem ke stavu naší a německé armády to přitom není těžké počítání. Prvními „na paškále“ byly zcela jistě tanky Leopard 2. Tento typ vznikl jako odnož neúspěšného americko-německého projektu na společný tank v rámci programu MBT-70 a od 80. let tvoří páteř německých obrněných sil. Na svou dobu mimořádně výkonný tank doplnil a později nahradil ve výzbroji svého předchůdce, Leopard 1, který však byl postaven na zcela jiných základech.

Pokud je Leopard 2 opravdu těžký tank s mimořádně kvalitním pancéřováním, Leopard 1 ze 60. let je mnohem lehčí a proti svému mladšímu bratříčkovi doslova „papírák“. Kromě na dnešní poměry slaboučkého pancéřování nese Leopard 1 také starší verzi licenčního britského 105mm kanónu L7, který byl na svou dobu populární, ale jehož výkony jsou dnes již neoddiskutovatelně nedostačující.

Leopard 1 by naše armádní zbrojaře jistě ani nenapadl, nebýt drobného prohlášení ministryně obrany Černochové, která dva dny po návratu premiéra Fialy uvedla, že s Němci se jedná primárně o tancích Leopard „někde na pomezí verzí 1 a 2“. Pokud by to tak bylo, mělo by jít o jednu z modernizovaných verzí typu Leopard 1, nejspíše tedy poslední sériově vyráběný typ Leopard 1A5. Z odborného hlediska však není žádný důvod, aby nám Německo staré leopardy 1 ze 60. let nabízelo a tím méně, abychom je přijímali. Tyto stroje nejenže nejsou na úrovni tanků T-72M4CZ z výzbroje 73. tankového praporu, ale jsou dokonce i pod úrovní nemodernizovaných tanků T-72, které nám samotným stojí ve skladech, a které postupně posíláme bojovat na východ.

Tank T-72M4CZ během příprav na Dnech NATO v Ostravě

Autor je přesvědčen, že jde v tomto případě spíše o zmatení pojmů a že ministryně jen neobratně interpretovala závěry, které jednání premiéra Fialy přineslo. Němci sice nabízeli Leopard 1 Ukrajině, ale ta by je skutečně mohla použít v bojích nižší intenzity. A to i proto, že by se s nimi jejich obsluhy naučily mnohem rychleji než s moderními verzemi. Česká republika však ve válce není, a tak nemá důvod na výcvik přespříliš spěchat.

Mnohem spíše než tanky Leopard 1 nám Německo nabízí Leopard 2. Na konci studené války jej byly vyrobeny tisíce kusů a po jejím skončení se tak Německo mohlo stát doslova „pancéřovou zbrojnicí Evropy“. Sami Němci se zbavili obrovského počtu tanků po východoněmecké armádě a brzy začali za velmi příznivé ceny rozprodávat i na svou dobu moderní typ Leopard 2. Už v té době jsem upozorňoval, že by Česká republika neměla propást historickou příležitost „sáhnout“ si do německých skladů pro skvělé tanky za doslova dumpingové ceny. Na rozdíl od našich politiků, kteří v tomto ohledu zaspali, však vybírali například Poláci, a to zejména nejvíce vyráběný typ Leopard 2A4, poslední verzi bez charakteristického klínu na věži, kterým jsou pověstné verze modernější. Tuto variantu pak pořídila i řada dalších armád nejen v Evropě, za závistivého skřípání zuby nebohých Přáslavičáků.

Leopard 2 verze A5 s typickým „klínem“ na věži.

Leopard 2A4? Leopard 2A7!

Leopard 2A4 je sice tank z 80. let, ale jde o výbornou nadčasovou konstrukci, která je ve většině ohledů lepší, než českou armádou provozované T-72M4CZ, o nemodernizovaných verzích T-72 ani nemluvě. Pokud to však s výzbrojí našich tankových jednotek myslíme vážně, ani tento typ by se neměl stát jejich páteří. Přes nadčasovost konstrukce jde přeci jen o typ, který je de facto pětatřicet let starý, a protože vývoj nestál, existují už dnes další tři verze (Leopard 2A5, 2A6 a 2A7), které jsou významně dál a jsou mnohem lépe situovány pro dnešní bojiště.

Leopard 2A4 na cvičení španělské armády (2014)

Leopard 2A4 je sice sám o sobě modernizován (např. chystaná polská verze Leopard 2PL), ale v žádné armádě již dnes netvoří ani po modernizaci hlavní tankovou sílu. Například Maďarsko jej koupilo teprve před pár měsíci, ale pouze jako suplement verze 2A7, které bude starší varianta sloužit jako výcviková platforma. A protože v 90. letech i v novém století brali zájemci německé sklady doslova ztečí a všichni si mohli vybírat jednotlivé kusy v nejlepším technickém stavu, budou už nyní ve skladech Bundeswehru spíše více používané kusy a ty nemá smysl draze modernizovat.

Česká republika, které se naskytla příležitost k pořízení takovéto výzbroje, by tedy jednoznačně měla usilovat o převedení alespoň jednoho praporu (44 kusů v počtech NATO) starších typů Leopard 2A4, což Německo nebude nijak příliš bolet. Tyto stroje by však měl dostat druhý tankový prapor (jehož budování naznačila studie, kterou Vojenský technický ústav zpracoval pro ministerstvo obrany v roce 2019). Hlavní jednotka by měla obdržet moderní verze Leopard 2A7. Stroje budou spravovány a provozovány společně se všemi výhodami z toho vyplývajícími. Česká republika tak významně posílí schopnost pozemních sil za poloviční cenu.

BVP a raketomety

Druhým okruhem, který by naši politici měli při jednáních s Němci zdvihnout, by mohla být bojová vozidla pěchoty. Ačkoli si vrabci na střeše ministerstva obrany šuškají, že nekonečný tendr vyhrálo rozšířené švédské BVP CV90, v tendru do roku 2019 působila také německá Puma. I kdyby nám tak Němci nabídli zastaralé bojové vozidlo Marder (stejně jako Slovincům, kteří jej s díky odmítli), mělo by smysl se o BVP Puma zajímat už jenom proto, že jde o nejmodernější BVP na trhu a v německé armádě tvoří s tanky Leopard 2 organický celek mechanizovaných jednotek.

Obrněnec Puma německé armády

Protože kolové obrněné transportéry má naše armáda vyřešené kontroverzním typem Pandur a není tedy proč od Němců chtít jejich podařená OT Boxer, zbývá jeden kus těžké výzbroje, o který by se však naši zbrojíři měli zajímat velmi intenzivně. Jde o americké dělostřelecké raketomety M270, známé pod zkratkou MLRS.

Válka na Ukrajině znamená velkolepý začátek pro nové typy zbraní, jakými jsou bezpilotní bojové prostředky. Zároveň však znamená návrat na scénu pro zbraně, které byly minimálně v České republice dlouho opomíjené. V našem případě jde zejména o dělostřelecké raketomety. Naše armáda svoje poslední typu RM-70 vyřadila v roce 2011. Po návštěvě premiéra v Berlíně však armádní dělostřelci zpozorněli. Je totiž známo, že Německo bude vyřazovat část svých raketometů MLRS. A ty by se naší armádě v počtu jedné nebo dvou baterií dozajista hodily.

Vzhledem ke zhoršující se mezinárodní situaci je možné, že MLRS čeká druhá vlna zájmu. O nákupu spekulují média v Litvě, 16 systémů požaduje také Chorvatsko. V poslední době se však i uvnitř naší armády i v českém odborném tisku diskutuje o tom, zda by AČR neměla dělostřelecké raketové systémy zavést znovu. V takovém případě by zřejmě přišla na řadu některá z modernizací slovenských firem, spojujících raketnice systému MLRS s osvědčeným podvozkem nákladního automobilu Tatra.

Zajímavostí je, že právě v těchto dnech probíhá v americké Sněmovně reprezentantů slyšení o typech výzbroje, která by měla ukrajinské armádě nejvíce pomoci a nečekaně je velmi zmiňován právě raketometný systém MLRS.