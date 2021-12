Rusko posílá na Mezinárodní kosmickou stanici dva japonské turisty

Alexandr Mišurkin poletí do vesmíru potřetí, přičemž při dvou dosavadních pobytech na oběžné dráze v letech 2013 a 2017–2018 strávil na ISS 334 dnů. Během nich absolvoval čtyři pracovní směny vně orbitálního komplexu. Tentokrát poletí nejen jako velitel lodi, ale také ve funkci prvního zpravodaje ruské agentury TASS na Mezinárodní vesmírné stanici.

Pro Maezawu je dvanáctidenní cesta na ISS jakousi přípravou na ještě zajímavější misi. Výstřední miliardář si totiž už zarezervoval místo pro let kolem Měsíce v lodi Starship připravované americkou společností SpaceX pro lety do hlubokého vesmíru, včetně výprav lidí na Mars. Maezawův let kolem Měsíce by se podle dosavadních plánů měl uskutečnit v roce 2023.

Japonci se na ISS rekreovat rozhodně neletí. Čeká je několik experimentů, při jejichž provedení jim bude pomáhat Alexandr Mišurkin. Nicméně na předletové tiskové konferenci vyšlo najevo, že pobyt na stanici hodlají pro sebe, ale i pro ostatní členy posádky zpestřit hrou badmintonu.

Úhybný manévr

ISS má poměrně rušný prosinec. Minulý týden ve čtvrtek byly dva astronauté opravit nefunkční anténní systém SASA a o den později musela ISS provést úhybný manévr kvůli úlomku americké rakety Pegasus kterou vypustily Spojené státy v květnu 1994. Ta měla proletět ve vzdálenosti 5,4 kilometru od ISS.

Podle Rogozina byl manévr stanoven na 08:58 SEČ. Tisková služba Roskosmosu k tomu sdělila, že korekce dráhy orbitálního komplexu byla provedena pomocí připojené nákladní lodě Progress MS-18, jejíž motory byly zapojeny na 161 sekund.

Tento manévr ale neovlivnil nynější start lodi Sojuz MS-20.

Média v této souvislosti ale připomněla, že Rusko v polovině listopadu při vojenském testu zasáhlo svoji starou družici raketou. To mělo za následek vznik 1 500 úlomků v okolí Země, které znamenají další možné ohrožení pro družice i pro Mezinárodní vesmírnou stanici.