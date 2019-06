Výbava pro začínající herní streamery. Vše potřebné v jednom boxu

GamePlay Co to je? Jako „gameplay“ se označuje způsob hraní her, kdy hráč vysílá video z průběhu hraní hry na počítači nebo herní konzoli doplněné (v rohu obrazovky) o obraz kamery, která jej zabírá, přičemž výsledek je doplněn mixem zvuku ze hry a z mikrofonu, do kterého hráč hru komentuje. Na vysílaná videa se pak koukají fanoušci daných her nebo konkrétních hráčů.