Abyste se nespálili: Hned 17 notebooků se pyšní certifikací RTX Studio

Občas se některý z technologických gigantů pokusí chytit trh do vlastních rukou a navrhnout platformu nebo certifikaci, která určitou skupinu produktů jasně oddělí od ostatních. Kdysi se to povedlo Intelu s názvem Ultrabook, kterým se mohly pyšnit jen dostatečně tenké, lehké a výkonné stroje. Před dvěma lety je to povedlo Nvidii s takzvaným „Max-Q design“, což představuje soubor pravidel a hardwarových řešení, díky kterým vznikly tenčí, lehčí a tišší herní notebooky.

Srovnání výkonu notebooku s certifikací Nvidia Studio a MacBook Pro od Apple. Méně je lépe.

Nvidia se nyní o něco podobného pokouší znovu, tentokrát ale nemíří na hráče, ale na náročné tvůrce obsahu a zejména profesionály.

Počítač s nálepkou „Nvidia RTX Studio“ bude muset obsahovat grafický čip Nvidia Quadro RTX (3000 a výš) nebo GeForce RTX (2060 a výš) a bude tedy obsahovat tensorová jádra pro aplikace se strojovým učením a umělou inteligencí a poradí si s vykreslováním grafiky pomocí technologie Ray Tracing.

Ti co pracují s videem tak budou moci vyzkoušet například automatické srovnání barevného podání různých natočených záběrů, nebo vysoce kvalitní upscaling obrazu – obě funkce se bez AI neobejdou.

Notebook RTX Studio také musí být vyroben podle specifikací „Max-Q“ design, musí mít alespoň 16 GB videopaměti, musí mít procesor Core i7 (45W model série H) a vyšší a musí mít alespoň 512 GB SSD.



Součástí „certifikovaného“ notebooku jsou i speciální verze ovladačů Nvidia, které jsou testovány pro funkčnost s oblíbenými tvůrčími aplikacemi Adobe, Autodesk, BlackMagic Design a dalších. Součástí platformy je i vývojové prostředí SDK pro využívání výše zmíněných moderních technologií.